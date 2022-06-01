Работники скорой помощи Грузии потребовали восстановить надбавку к зарплате

01 июня 2022, 08:21

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Акцию перед зданием Минздрава Грузии 31 мая провели работники скорой помощи совместно с профсоюзами. Врачи, медсестры и водители требуют восстановить доплаты, связанные с пандемией и достойных условий труда.

Как писал "Кавказский узел", 27 мая сотрудники станции скорой медицинской помощи в столице Грузии, недовольные условиями труда и низкими зарплатами, пригрозили акциями протеста.

Врачи заявили, что их заработная плата несоизмерима с нагрузкой и графиком. За последний месяц, согласно их утверждениям, им убрали надбавки, предусмотренные в связи с пандемией, и зарплаты сократились почти вдвое. В течение двух недель сотрудники станции скорой медицинской помощи несколько раз встречались с представителями Минздрава, но чиновники вовремя не отреагировали, рассказала главный врач станции скорой помощи Майя Накашидзе. Она указала на большую загруженность врачей и на то, что их работа сопряжена с риском для здоровья в связи с пандемией.

Собравшиеся на акцию 31 мая протестующие заявили, что решили провести митинги только после того, как не смогли прийти к соглашению с представителями министерства за две недели переговоров. Результаты переговоров станут известны через несколько дней, заявила в эфире заместитель министра Тамар Габуния.

Врачи говорят, что им обещали оставить эту надбавку. "Мы сегодня собрались около министерства и просили встречи с министром, но нам ответили, что министра нет на месте", - сообщил главный врач скорой помощи Магули Эпиташвили.

"После первой акции представители министерства предложили нам работать по 12 часов. Но сейчас мы работаем по 24 часа. Нам так удобнее, потому что мы вынуждены работать и в других местах. Также нам предложили сократить количество "скорых" в ночные часы. Но это может катастрофически сказаться на горожанах и вызовет коллапс. Мы давно просим увеличить количество "скорых", так как население Тбилиси выросло и нам приходится работать в крайне интенсивном режиме. Нам предлагают 20% надбавку. Эти предложения для нас категорически неприемлемы. Обычно на руки врачи получают 430 долларов, а водители примерно 270 долларов", - сказал Магули Эпиташвили.

С 23 по 29 мая в Грузии подтверждено 575 новых случаев заражения коронавирусом, один человек скончался, сообщило 31 мая информацию NCDC грузинское издание Sova.news. По данным NCDC, за этот период было проведено 104 996 тестов, при этом 7-дневный положительный показатель составляет 0,55%. Доминирует штамм Omicron BA2. С момента начала распространения пандемии в Грузии от вируса скончались 16 828 человек.

"Зарплаты врачей должны быть достойными и должны быть в соответствии с возможностями страны. Подтверждаю, что во время пандемии врачи получали 50% надбавку", - сказал глава Национального центра по контролю за заболеваниями (NCDC) Амиран Гамкрелидзе, чьи слова, как и слова Габунии и Эпиташвили, приводит "ТВ Формула".

Председатель профсоюза работников химической и горной промышленности Тамаз Долаберидзе выразил поддержку врачам на своей странице в Facebook*.

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