Врачи в Батуми добились надбавок за работу с зараженными коронавирусом

15 сентября 2020, 08:10

Руководство коммерческой клиники "Медальфа" в Батуми уступило требованиям бастующих сотрудников и назначило им доплату за работу с зараженными COVID-19. Медперсонал прекратил забастовку, сообщила организатор акции.

Как писал "Кавказский узел", к 14 сентября за сутки в Грузии зафиксировано 165 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе 109 - в Аджарии. Глава Национального центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе связал ухудшение эпидемиологической ситуации с внутренним туризмом.

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем раз в четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом на Южном Кавказе и юге России. Динамика распространения вируса, в том числе в Грузии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

14 сентября администрация компании "Медальфа" повысила оплату труда сотрудников, работающих с зараженными COVID-19, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Инеза Концелидзе, старшая медсестра и организатор акции протеста, которая проходила 12 и 13 сентября.

"Нам выплачивают по лари (около 1,5 доллара) за каждый дополнительный рабочий час. Для нас это приемлемая сумма. Кроме того, если раньше на 30 больных приходилась одна медсестра на смену, то сегодня привлечены кадры, благодаря которым на 30 пациентов приходятся три медсестры. Мы прекратили акцию протеста, на которой требовали оплаты внеурочного рабочего времени. Сегодня все сотрудники больницы "Медальфа" в Батуми вернулись к работе", - рассказала она.

Поводом для акции протеста стало возвращение клиники "Медальфа" к работе с зараженными коронавирусом, пояснила сотрудница больницы. "Для нас это была большая нагрузка - мы два месяца работали в усиленном режиме, после чего две недели были в карантине. И теперь, когда мы вышли на работу, то узнали, что опять предстоит авральный режим. Мы потребовали увеличения оплаты за дополнительные часы", - пояснила Концелидзе.

"Медальфа" была одной из первых клиник в Грузии, начавших прием пациентов с коронавирусом. Позднее она вернулась к работе в обычном режиме, а единственным в Аджарии ковид-центром стала новая Республиканская больница Батуми. Однако из-за роста числа зараженных в Аджарии потребовалось мобилизовать дополнительные места для приема пациентов. После этого часть сотрудников больницы "Медальфа" объявила забастовку, сообщило 12 сентября агентство "Новости-Грузия".

По словам Концелидзе, сотрудники "Медальфы", ранее работавшие с зараженными коронавирусом, надбавок не получили. "Но мы не требуем премии за тот период - мы требовали только, чтобы нам выплатили достойную зарплату за новый период работы. Мы помним, что это за труд, и как придется работать", - сказала она.

Директор больницы Инга Хозреванидзе подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что сотрудники не получали доплат за предыдущие месяцы работы с зараженными. "Более того, мы как коммерческая организация остались вообще без прибыли. И благодаря спонсорству банка ТВС и компании GULF мы смогли выплатить зарплату врачам и медсестрам в тот период. Но мы недоумеваем, почему в таком случае правительство Грузии или Аджарии не пошло на увеличение финансирования", - рассказала руководитель клиники.

По ее словам, компания "Медальфа" не уволила ни одного сотрудника, принимавшего участие в акции протеста. "Все сохранили работу, но если кто-то откажется в дальнейшем исполнять обязанности, то мы вынуждены будем привлечь другие кадры к работе. Я тоже прошла эти месяцы работы с больными COVID-19 в качестве врача, и я знаю, какой это труд", - сказала Хозреванидзе. Она добавила, что в больнице 14 сентября насчитывалось 45 пациентов. В клинике 10 аппаратов ИВЛ, однако пока ни один из них не задействован.

Заместитель председателя объединения профсоюзов Аджарии Шалва Мамуладзе сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что присутствовал на акции в "Медальфе". "Профсоюзы не имеют к этому отношения, однако я должен заметить, что врачи в Грузии действительно трудятся в условиях повышенного напряжения. Поэтому морально я не мог не поддержать участников акции в "Медальфе" в качестве частного лица. И то, что они добились увеличения зарплаты - это справедливо", - сказал Мамуладзе.

Напомним, 10 сентября, после того как в Грузии за двое суток выявили 89 случаев заболевания COVID-19, власти страны ужесточили связанные с эпидемией ограничения. На месяц перенесено открытие театров, кинотеатров и детских развлекательных центров, а проведение дней рождения, юбилеев, свадеб, поминок запрещено не только в закрытых помещениях, но и на открытых площадках. В культурных и спортивных мероприятиях могут принимать участие не более 200 человек.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и на Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".