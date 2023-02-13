Розлив минеральной воды, фото: uac-info.com

13 февраля 2023, 12:16

Сотрудники завода "Саирме" объявили забастовку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Рабочие завода по розливу минеральной воды "Саирме" в Грузии начали сегодня забастовку с требованием повысить им зарплаты и улучшить условия труда. О намерении присоединиться к акции протеста заявили рабочие завода "Боржоми", сообщил председатель профсоюза работников сельского хозяйства, торговли и промышленности Георгий Диасамидзе.

Бессрочную забастовку сотрудники завода по розливу минеральной воды "Саирме", который расположен на территории одноименного курорта в Западной Грузии, начали сегодня. В акции протеста участвуют все 30 сотрудников предприятия. В частности они требуют повысить им заплаты.

Рабочие завода "Саирме" начали забастовку после того, как не дали результатов переговоры с руководством завода, сообщил председатель профсоюза работников сельского хозяйства, торговли и промышленности Грузии (LABOR) Георгий Диасамидзе.

"Сегодня 13 февраля 2023 года сотрудники Sairme Mineral Waters требуют достойных условий труда и справедливого вознаграждения за труд. Забастовка бессрочная и будет продолжаться до выполнения требований", – сказал в эфире телеканала "Формула" Диасамидзе, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Рабочие требуют повысить зарплаты на 30%, ежегодно проводить индексацию заработной платы, производить им пенсионные отчисления, создать им безопасные условия труда, устранить антисанитарию на заводе, не допускать давления и угроз в их адрес со стороны руководства завода, а также не заменять участников забастовки другими рабочими, уточнил Диасамидзе сегодня на своей странице в Facebook*.

"Сотрудники "Саирме" требуют встречи с владельцами завода, потому что они считают, что местное руководство целенаправленно ведет предприятие к банкротству", – написал лидер профсоюза на своей странице в соцсети.

14 февраля к забастовке сотрудников "Саирме" присоединятся работники завода "Боржоми", добавил он.

Под публикацией Диасамидзе оставил комментарий работник завода "Боржоми" Цодне Килпадзе. "Солидарность от Боржоми. Удачи в честной борьбе", – написал он.

"Кавказский узел" также писал, что работники заводов "Боржоми" неоднократно проводили акции протеста. 31 мая 2022 года сотрудники двух заводов "Боржоми"  начали забастовку с требованием о повышении зарплат. Также они требовали улучшить условия труда и восстановить на работе уволенных людей. 6 июня 2022 года около 400 бастующих заблокировали все въезды на предприятия, после чего работа заводов была остановлена. 9 июня 2022 года въезды оставались заблокированными, а участники забастовки на встрече с народным защитником Грузии Нино Ломджария сообщили, что руководство компании выплатило зарплату только тем сотрудникам, которые подписали контракты, а на тех, кто не согласился на новые условия, оказывают давление. 20 июня 2022 года работники "Боржоми" завершили забастовку.

О претензиях забастовщиков и ответе правительства Грузии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Боржоми". Информацию о протестах работников "Боржоми" Кавказский узел" собирает на странице "Пока не поздно пить "Боржоми".

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Примечание:

"Участников забастовки на заводах "Боржоми" возмутило невнимание властей", "Участники забастовки на заводах "Боржоми" забросали яйцами полицейские машины", "Работники скорой помощи Грузии потребовали восстановить надбавку к зарплате".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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