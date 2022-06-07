Участники забастовки на заводах "Боржоми" забросали яйцами полицейские машины

07 июня 2022, 17:42

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Столкновения с полицией произошли на восьмой день забастовки на предприятиях "Боржоми". Бастующих возмутила попытка провезти на заблокированную участниками акции территорию предприятия рабочих в полицейских машинах.

Как писал "Кавказский узел", правительство Грузии станет совладельцем компании "Боржоми", после чего проблемы работников компании будут решены, заявил 6 июня премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Забастовка работников двух заводов по розливу минеральной воды в Боржоми проходит с 31 мая. Они требуют наказать виновных в шантаже, давлении и угрозах по отношению к рабочим, улучшить условия труда и восстановить на работе уволенных людей. 5 июня бастующие потребовали не привлекать штрейкбрехеров, которых, как они считают, руководство "Боржоми" собиралось привезти из других районов Грузии и стран. 5 июня около 400 бастующих работников заводов заблокировали все въезды на территории предприятий и выезды с них, после чего работа заводов была остановлена.

IDS Borjomi Georgia входит в состав IDS Borjomi International, шестидесятипроцентной долей которой владеет компания "Альфа-групп", основанная российским предпринимателем Михаилом Фридманом, попавшим под санкции, введенные странами Запада из-за ситуации на Украине. IDS Borjomi Georgia сообщила о приостановке работы с 29 апреля двух своих заводов. Компании ограничили доступ к банковским счетам после того, как Фридман попал под санкции.

На заводах "Боржоми" сегодня напряженная ситуация, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель профсоюзов Гиоргий Диасамидзе. "Сотрудники завода утверждают, что на территорию въехали иностранные граждане на полицейских автобусах", - сказал он.

Видеозапись того, как на заблокированную территорию завода "Боржоми" въехал белый полицейский автобус, опубликовала телекомпания "Пирвели". Бастующие пытались не пустить автобус на территорию завода, но им противостояла полиция, следует из видеозаписи.

Диасамидзе отметил, что он не ожидал, что после вчерашних обнадеживающих новостей (о том, что правительство Грузии станет совладельцем компании), будет "эта провокация".

Сегодня произошли три столкновения участников забастовки и полиции, рассказал в эфире "Рустави 2" работник завода Серги Степнадзе. "Администрация принимает все возможные меры, чтобы (спровоцировать бастующих), и мы изо всех сил стараемся не поддаваться на эти провокации. Сегодня было три столкновения. Я призываю полицию Грузии служить народу, а не компании. Мы настаиваем на выполнении наших законных требований", - отметил он.

Работники заводов забросали яйцами полицейские машины, в которых, по их мнению, на территорию предприятий были привезены сотрудники, не присоединившиеся к забастовке. Также участники забастовки продолжают блокировать въезды и выезды с территории, сообщила сегодня телекомпания "Мтавари архи".

6 июня в Боржоми прибыли инспекторы труда. Представители Минздрава, медиатор и глава Трудовой инспекции Бека Перадзе встретились с бастующими работниками компании "Боржоми" и администрацией компании. Их главная цель – посреднический процесс между сторонами. Инспекторов направил на завод министр здравоохранения после того, как на заседании правительства стало известно, что совладельцем "Боржоми" становится государство. Сегодня переговоры продолжились, сообщила "ТВ Формула".

6 июня компания "Боржоми" выступила с заявлением, в котором подчеркнула, что компания готова к "открытому диалогу" и предоставлению "полной" и "всесторонней" информации в Инспекцию труда. Что касается задержек зарплаты, то "в условиях крайне ограниченных финансовых ресурсов" в первую очередь перечисляются зарплаты тем работникам, которые задействованы в производственном процессе на данном этапе, отмечается в распространенном компанией заявлении.

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