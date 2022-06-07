Грузинское правительство анонсировало сделку с акциями "Боржоми"

07 июня 2022, 02:56

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Правительство Грузии станет совладельцем компании "Боржоми", после чего проблемы работников компании будут решены, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Как писал "Кавказский узел", работники двух заводов по розливу минеральной воды в Боржоми 31 мая начали забастовку. Они потребовали наказать виновных в шантаже, давлении и угрозах по отношению к рабочим, улучшить условия труда и восстановить на работе уволенных людей. 5 июня бастующие потребовали не привлекать штрейкбрехеров, которых, как они считают, руководство "Боржоми" собиралось привезти из других районов Грузии и стран. Сегодня около 400 бастующих работников заводов заблокировали все въезды на территории предприятий и выезды с них, после чего работа заводов была остановлена.

IDS Borjomi Georgia входит в состав IDS Borjomi International, шестидесятипроцентной долей которой владеет компания "Альфа-групп", основанная российским предпринимателем Михаилом Фридманом, попавшим под санкции, введенные странами Запада из-за ситуации на Украине. IDS Borjomi Georgia сообщила о приостановке работы с 29 апреля двух своих заводов. Компании ограничили доступ к банковским счетам после того, как Фридман попал под санкции.

Государство станет акционером заводов "Боржоми", сообщил сегодня премьер-министр Ираклий Гарибашвили. "Министерство экономики практически завершило переговоры по "Боржоми". Через неделю мы поднимем этот вопрос на заседании правительства. Государство станет акционером и совладельцем "Боржоми", и эта проблема будет решена", - приводятся сегодня на сайте правительства Грузии слова Гарибашвили, которые перевел корреспондент "Кавказского узла".

В Боржоми уже направились работники трудовой инспекции, чтобы расследовать нарушения, сказал он.

"Ни один наш гражданин не будет обижен, и со всеми мы будем обращаться справедливо. Все будет решено так, как надо", - прокомментировал требования забастовщиков Гарибашвили, слова которого привел ТАСС.

Сотрудников не поставили в известность, на каких условиях государство получит акции IDS Borhomi, сказал в эфире "ТВ-Формула" Гиоргий Габашвили, уволенный с завода "Боржоми". Никто из работников не получил зарплату за май, отметил он.

Компания "Альфа-Групп" владеет контрольным пакетом IDS Borjomi International (55,8%), сообщил 19 мая Forbes. После передачи части акций правительству Грузии пакет компании снизится до неконтрольного, сообщил представитель акционеров "Альфа-Групп" в совете директоров IDS Borjomi International Элхан Алназаров. Он отметил, что в сложившейся ситуации "это единственно правильное решение, которое поможет группе восстановить работу заводов в Грузии и сохранить лидирующие позиции на рынке минеральных вод и напитков во всех регионах присутствия".

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