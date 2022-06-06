Бастующие заблокировали заводы "Боржоми"

06 июня 2022, 10:49

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Около 400 бастующих работников заводов по розливу минеральной воды "Боржоми" заблокировали сегодня все въезды на территории предприятий и выезды с них, после чего работа заводов была остановлена.

Как сообщал "Кавказский узел", работники двух заводов по розливу минеральной воды в Боржоми 31 мая начали забастовку. Они потребовали наказать виновных в шантаже, давлении и угрозах по отношению к рабочим, улучшить условия труда и восстановить на работе уволенных людей. 6 июня 2022 бастующие потребовали не привлекать штрейкбрехеров, которых, по их версии, руководство "Боржоми" собирается привезти из других районов Грузии и стран.

IDS Borjomi Georgia входит в состав IDS Borjomi International, шестидесятипроцентной долей которой владеет компания "Альфа-групп", основанная российским предпринимателем Михаилом Фридманом, попавшим под санкции, введенные странами Запада из-за ситуации на Украине. IDS Borjomi Georgia сообщила о приостановке работы с 29 апреля двух своих заводов. Компании ограничили доступ к банковским счетам после того, как Фридман попал под санкции.

Сегодня утром более 400 бастующих работников заводов "Боржоми" заблокировали все входы на предприятия и выходы с них, в результате чего работа заводов была остановлена. Протестующие собрались на площадке одного из заводов. Они не позволяют въезжать на территорию предприятия машинам, а сотрудникам – приступать к своим обязанностям, информировал сегодня на своем сайте телеканал "Мтавари архи".

"Мы имеем право свободно выражать свое мнение, общение с администрацией не дало результатов, они думают, что решат ситуацию в одностороннем порядке и не учитывают наше мнение", – заявил один из бастующих, слова которого приведены в публикации.

Обстановка на месте акции протеста накаленная, несколько раз возникали стычки с полицией. МВД стянуло на место акции дополнительные силы. Силовики потребовали от бастующих разблокировать предприятие.

Телеканал также опубликовал видеорепортаж, на кадрах которого показано скопление людей возле предприятия. Участники акции скопились возле ворот завода. При этом дорога, возле которой проходит акция, остается открытой, по ней ездят автомобили.

На противоположной стороне улицы видно скопление полицейских, силовики также присутствуют и среди участников акции протеста.

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