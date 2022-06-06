Сотрудники "Боржоми" начали забастовку. Кадр видео https://web.telegram.org/z/#-1404451300

06 июня 2022, 04:36

Работники "Боржоми" потребовали не привлекать штрейкбрехеров

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Руководство "Боржоми" собирается привезти из других районов Грузии и стран штрейкбрехеров, которым обещаны большие зарплаты. В случае, если  руководство предприятия не откажется от своих планов, рабочие будут пикетировать завод, заявил профсоюзный лидер Гиоргий Диасамидзе

Как писал "Кавказский узел", 31 мая работники двух заводов по розливу минеральной воды в Боржоми начали забастовку. Они потребовали наказать виновных в шантаже, давлении и угрозах по отношению к рабочим, улучшить условия труда, а также восстановить на работе уволенных людей. Поводом для забастовки стали трудовые контракты с худшими условиями, которые компания IDS Borjomi Georgia предложила сотрудникам предприятий после приостановки работы заводов. 3 июня протестующие не пропустили на территорию завода трейлеры для вывоза готовой продукции.

IDS Borjomi Georgia входит в состав IDS Borjomi International, шестидесятипроцентной долей которой владеет компания "Альфа-групп", основанная российским предпринимателем Михаилом Фридманом, попавшим под санкции, введенные странами Запада из-за ситуации на Украине. IDS Borjomi Georgia сообщила о приостановке работы с 29 апреля двух своих заводов. Компании ограничили доступ к банковским счетам после того, как Фридман попал под санкции.

Профсоюзный лидер Гиогрий Диасамидзе рассказал 5 июня корреспонденту Кавказского узла, что 6 июня руководство «IDS Borjomi Georgia» планирует привезти на завод рабочих-штрейкбрехеров из других регионов Грузии и других стран, которым обещаны зарплаты в три-четыре раза большие, чем рабочим завода.

"Компания готова выплачивать больше зарплаты другим работникам, наказывает своих же сотрудников и считает возможным не платить заработанную ими зарплату за два месяца. Завтра (сегодня, 6 июня) в 7.00 (по местному времени) будет полномасштабное мирное пикетирование входов на завод Боржоми 1-2», - сказал Диасамидзе.

Рабочие не уходят с территории заводов ни днем, ни ночью. Ночи они проводят в палатках. На территории заводов много полицейских. Генеральный директор заводов, бывший министр финансов Иване Мачавариани не желает встречаться с сотрудниками.

Как рассказал журналистам один из уволенных рабочих Баблидзе, его отец и мать много лет проработали на заводах «Боржоми». Сейчас, после увольнения самого Баблидзе, вся большая семья живет на зарплату дочери, которая работает в банке.

«Они думают, что все покупается за деньги. Хватит разбазаривать богатства Боржомского района», - заявил Баблидзе.

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Примечание:

"Работники скорой помощи Грузии потребовали восстановить надбавку к зарплате", "Профсоюзы на митинге в Тбилиси потребовали защиты прав трудящихся", "Социальные работники Грузии прекратили забастовку".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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