Бастующие сотрудники "Боржоми" не позволили вывезти с завода готовую продукцию

04 июня 2022, 07:11

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Сотрудники "Боржоми" не пропустили на территорию завода трейлеры для вывоза готовой продукции. Они написали обращение премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили с просьбой защитить их права.

Как писал "Кавказский узел", 31 мая работники двух заводов по розливу минеральной воды в Боржоми начали забастовку. Они потребовали наказать виновных в шантаже, давлении и угрозах по отношению к рабочим, улучшить условия труда, а также восстановить на работе уволенных людей. Поводом для забастовки стали трудовые контракты с худшими условиями, которые компания IDS Borjomi Georgia предложила сотрудникам предприятий после приостановки работы заводов. 20 мая профсоюзы заявили о давлении на работников "Боржоми". На третий день забастовки работники потребовали встречи с мэром города и генеральным директором компании, но те отказались говорить с протестующими.

IDS Borjomi Georgia входит в состав IDS Borjomi International, шестидесятипроцентной долей которой владеет компания "Альфа-групп", основанная российским предпринимателем Михаилом Фридманом, подпавшим под санкции, введенные странами Запада из-за ситуации на Украине. IDS Borjomi Georgia сообщила о приостановке работы с 29 апреля двух своих заводов. Компании ограничили доступ к банковским счетам после того, как Фридман попал под санкции.

3 июня протестующие работники «Боржоми» отказались пропустить на территорию завода трейлеры, которые должны были вывезти готовую продукцию. «Мы объяснили водителям трейлеров наше положение и они поняли. Хотя полиция могла помочь завести трейлеры во двор заводов и вывести продукцию «Боржоми», - рассказал в прямом эфире ТВ "Формула" рабочий Мамука Гегешидзе.

Тенгиз Гогава заявил, «руководство завода должно понять, что нужно делиться с рабочими».

«Нам в два раза сократили зарплату, лишили премий, которые мы получали дважды в год. У нас просто ничего не остается», - рассказал Леван Кикаришвили.

Уволенные работники готовят иск и просят правительство наложить арест на имущество заводов «Боржому», пока не будут выплачены зарплаты. Рабочие написали обращение к премьер-министру Ираклию Гарибашвили.

«После того как премьер-министр страны 3 мая объявил, что работников «Боржоми ждут радостные известия, 6 мая уволили 50 работников. Нам угрожают уже два месяца, мы не получали зарплаты. Между сотрудниками пытаются посеять рознь. Нас заставляют подписать кабальные соглашения. Мы обращаемся к правительству: если у нас есть государство, мы просим вашего реагирования»,- опубликовал обращение, которое перевела корреспондент "Кавказского узла", в соцсетях лидер профсоюзов Гиоргий Диасамидзе.

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