Бастующие сотрудники "Саирме" выдвинули ультиматум властям

26 февраля 2023, 15:23

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Участники двухнедельной забастовки на заводе "Саирме" в Грузии перекроют автотрассу, если власти сегодня не подключатся к решению их проблемы, заявили протестующие. Обнародованные руководством завода данные о зарплатах работников завышены, сообщили в профсоюзе.

Как писал "Кавказский узел", 13 февраля все 30 рабочих завода по розливу минеральной воды "Саирме" в Грузии начали забастовку с требованием повысить им зарплату и улучшить условия труда. За восемь дней забастовка не дала результата, и рабочие перейдут к уличным акциям протеста, чтобы привлечь внимание властей к их проблемам, сообщил 20 февраля председатель профсоюза работников сельского хозяйства, торговли и промышленности Грузии (Labor) Георгий Диасамидзе.

Рабочие требуют повысить зарплату на 30%, ежегодно проводить индексацию заработной платы, производить им пенсионные отчисления, создать безопасные условия труда, устранить антисанитарию на заводе, не допускать давления и угроз в их адрес со стороны руководства завода, а также не заменять участников забастовки другими рабочими.

Забастовка работников завода "Саирме" продолжается 14-й день, сегодня работники собрались на митинг около административного здания завода.

Бастующие предъявляют ультиматум властям, заявил Георгий Диасамидзе. Если власти в ближайшее время не включатся в урегулирование конфликта, то бастующие перекроют трассу Саирме - Абастумани, сказал в эфире телеканала "Мтавари Архи" Диасамидзе, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

"Наши требования неизменны - повышение зарплат на 30%, устранение антисанитарии на заводе. Нам не заплатили даже заработанные деньги за январь, и мы требуем нашу заработанную зарплату", - сказал в эфире телеканала "Формула" один из рабочих "Саирме", слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

На своей странице в Facebook* профсоюз Labоr заявил, что опубликованная информация руководства завода о зарплатах работников не соответствует действительности. Руководство компании сообщило, что их зарплата составляет от 1473 лари (около 560 долларов) до 1711 лари (около 650 долларов), однако согласно трудовому договору одного из работников завода Александра Кбилашвили, его зарплата за 8-часовую смену - 45 лари.

"Работники имеют 48-часовую рабочую неделю. Я работаю шесть восьмичасовых смен. Поэтому 6×45=270 лари, 270×4=1080 лари (примерно 410 долларов)", - приводятся в публикации слова Кбилашвили. Профсоюз отметил, что речь идет о зарплате оператора питьевой линии, а зарплаты водителей и грузчиков еще ниже.

"Также следует отметить, что из-за плохого управления часто ломается водопроводное оборудование, ООО Sairme Mineral Waters не обеспечивает заводу замену старого оборудования новым и не обеспечивает знающих техников (оборудование часто ремонтируется рабочими). Из-за этого рабочие часто не могут работать полноценно и не получают 1080 лари", - заявил профсоюз.

Георгий Диасамидзе прокомментировал корреспонденту "Кавказского узла" обвинения, которые выдвинули против него работодатели. "Это не первая забастовка, которой я руковожу, и каждый раз против меня выдвигаются подобные обвинения", - сказал он.

Напомним, розлив минеральной воды на заводе полностью прекращен, сообщил 20 февраля Диасамидзе. Руководство "Саирме" подало в суд на организаторов забастовки, в частности, на Диасамидзе, заявив, что работники распространяют недостоверные сведения, которые портят имидж предприятия. В забастовке принимает участие лишь часть работников, поэтому заводы не остановили производство, заявили 25 февраля в администрации "Саирме".

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