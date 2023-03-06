06 марта 2023, 22:59

Сотрудники "Саирме" на акции в Тбилиси потребовали повышения зарплаты

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Рабочие завода по разливу минеральной воды "Саирме" провели сегодня в Тбилиси акцию протеста с требованием повышения зарплаты и улучшения условий труда. Бастующие сотрудники получили зарплату за январь, но пока не достигли договоренностей с руководством предприятия, сообщил представитель профсоюза

Как писал "Кавказский узел", участники забастовки на заводе "Саирме" не получили ответа на свои требования и 26 февраля попытались перекрыть автотрассу, но полицейские помешали им.

13 февраля все 30 рабочих завода по розливу минеральной воды "Саирме" в Грузии начали забастовку с требованием повысить им зарплату и улучшить условия труда. За восемь дней забастовка не дала результата, и рабочие перейдут к уличным акциям протеста, чтобы привлечь внимание властей к их проблемам, сообщил 20 февраля председатель профсоюза работников сельского хозяйства, торговли и промышленности Грузии (Labor) Георгий Диасамидзе.

На 22-й день забастовки работники завода по розливу минеральной воды "Саирме" провели акцию в Тбилиси около Государственной канцелярии, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" председатель профсоюза работников сельского хозяйства, торговли и промышленности Грузии (Labor) Георгий Диасамидзе.

"С сегодняшнего дня акции будут происходить в Тбилиси и Саирме, до тех пор пока наши требования не будут выполнены. 5 марта, на 21-й день забастовки, сотрудники, которые бастовали, получили январскую зарплату. После получения бастующим зарплаты директор компании встретился с бастующими и сообщил, что "требования находятся на стадии рассмотрения", - сказал он.

Представитель компании предложил участникам забастовки повысить зарплаты на 10%, но профсоюз счел это недостаточным, сообщила сегодня грузинская служба "Радио Свобода"*.

Напомним, рабочие требуют повысить зарплату на 30%, ежегодно проводить индексацию зарплаты, производить им пенсионные отчисления, создать безопасные условия труда, устранить антисанитарию на заводе, не допускать давления и угроз в их адрес со стороны руководства завода, а также не заменять участников забастовки другими рабочими.

Розлив минеральной воды на заводе полностью прекращен, сообщил 20 февраля Георгий Диасамидзе. Руководство "Саирме" подало в суд на организаторов забастовки, в частности, на Диасамидзе, заявив, что они распространяют недостоверные сведения, которые портят имидж предприятия. В забастовке принимает участие лишь часть работников, поэтому заводы не остановили производство, заявили 25 февраля в администрации "Саирме".

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Примечание:

"Курьеры в Грузии добились согласия руководства Wolt на диалог о зарплатах", "Таксисты присоединились к акции протеста в Тбилиси", "Сотрудники грузинской телекомпании потребовали восстановить их на работе".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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