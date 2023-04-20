Водители грузовиков в Грузии потребовали повышения зарплаты

20 апреля 2023, 16:29

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Забастовку объявили водители, занятые на строительстве дороги "Восток-Запад" в Грузии. Они добиваются повышения зарплаты, сокращения рабочего дня и соблюдения требований безопасности.

"Кавказский узел" писал, что 18 декабря 2021 года строители автобана "Восток-Запад" в Грузии объявили забастовку после того, как один из рабочих погиб в результате падения с высоты.

Водители, участвующие в строительстве автобана "Восток-Запад" в районе перевала Рикоти, 19 апреля объявили забастовку. Они требуют восьмичасового рабочего дня вместо девятичасового и увеличения зарплаты с 33 лари в день (около 12,7 долларов США) до 50 лари (около 20 долларов США). Также, по словам участников забастовки, не соблюдаются требования к безопасности труда. Так, в этой зоне разрешается движение автомобилей с грузом до 12 тонн, однако они перевозят до 60 тонн груза, сообщила сегодня телекомпания "Формула".

Участники забастовки встретились с представителями китайской компании, которая ведет строительство на этом участке. Водители заявили, что не собираются прекращать протесты до тех пор, пока требования не будут выполнены.

На 21 апреля намечены переговоры участников забастовки с руководство компании, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из лидеров Объединенного профсоюза Виталий Гиоргадзе. "Мы обсудили ситуацию с Департаментом автомобильных дорог и завтра примем участие в переговорах", - подчеркнул он.

Работа ведется в лавиноопасной зоне, с 30 марта по 8 апреля дорога через перевал Рикоти была полностью перекрыта из-за оползня, который повредил только что построенный тоннель, отметил участник митинга Леван Табатадзе. При этом груз, который перевозят водители, превышает допустимые нормы по массе, рассказал он в эфире телекомпании.

Компания China State Construction Engineering Corporation Limited заявила сегодня, что трудовые отношения с сотрудниками регулируются соответствующими договорами, которые определяют как рабочее время, так и размер оплаты, что "полностью соответствует требованиям трудового кодекса".

В заявлении компании отмечается, что "любое требование или претензию, следует предъявлять руководству компании, а не средствам массовой информации", при этом компания пообещала рассмотреть требования водителей.

На Рикоти, в условиях крайне сложного рельефа, уже несколько лет строится более 50 километров 4-полосной магистрали, которая объединит в себе 96 мостов и 53 тоннеля. Это позволит значительно сократить время в пути. Например, из Тбилиси до Батуми можно будет доезжать менее чем за 4 часа, сообщило 11 апреля агентство "Новости Грузия".

Сейсмолог Тея Годоладзе считает, что проблемы на Рикоти в последнее время могут быть следствием строительных работ на новой трассе, которые ведет китайская компания. По ее словам, остается надеяться на "самостабилизацию" старейшей горной системы, говорится в публикации в Telegram-канале агентства.

"Кавказский узел" писал, что в августе 2020 года открылся участок дороги в объезд города Хашури, который сократил путь из Тбилиси в Батуми на 13 километров.

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