Новая дорога поставила под угрозу разорения торговцев в Хашури

25 августа 2020, 04:30

Открывшийся участок дороги в объезд города Хашури сократил путь из Тбилиси в Батуми на 13 километров. Однако при этом владельцы придорожных мастерских, пекарен и магазинов рискуют остаться без средств к существованию.

Правительство Грузии сообщило о том, что открылся новый участок трассы "Восток-Запад", который сокращает путь из Западной Грузии в Восточную.

"Открылась новая, 13-километровая дорога в объезд Хашури. Таким образом, в течении года задействованы участки центральной магистральной дороги - 19-километровый в объезд Кутаиси и 14-километровый от Ланчхути до Джапаны. В итоге к концу 2020 года будут построены 70 километров автомагистрали, что позволит добраться от Тбилиси до Батуми за четыре часа. На Рикотском перевале будут построены 96 мостов и 53 тоннеля", - говорится в сообщении, которое правительство Грузии разослало 23 августа посредством смс всем абонентам сотовых операторов.

По словам руководитель логистического департамента компании Geo Gulf Trans Георгия Джахая, с одной стороны, запущенный участок дороги сократит время в пути, что особенно выгодно для туристов и транспортных компаний. Но, отметил при этом он, с другой стороны, это приведет к потерям для бизнеса жителей Хашури.

"Для транспортных компаний, конечно, это хорошо - не придется полчаса проводить в пробках в городе Хашури. Может быть, это небольшой выигрыш в расходах на топливо - максимум пять долларов. Это упрощает передвижение, делает дорогу более безопасной и удобной", - сказал Джахая 24 августа корреспонденту "Кавказского узла".

Однако, отметил Джахая, так как дорога шла через Хашури, многие местные жители были заняты в придорожном бизнесе. "В Хашури было всегда много пекарен и кафе. Очень многие семьи плели гамаки, корзины, обжигали керамику. Все они останутся без работы", - отметил он.

По словам Джахая, в Хашури на протяженности главной трассы Е60 на участке от улицы царя Парнаваза до улицы Руставели находится примерно 200 домов, где оборудованы пекарни и мастерские-магазины. Корреспондент "Кавказского узла" насчитал по этой улице более 50 пекарен, где продается назуки - традиционный сладкий лаваш, замешанный на меде.

"И не только лаваш. В деревнях около Хашури люди продают клубнику, горячую кукурузу. Для многих это - единственный заработок", - добавил Джахая.

Мэр Хашури Георгий Гураспашвили заявил в эфире радио "Тависуплеба", что департамент автомобильных дорог, министерство инфраструктуры и регионального развития специально для жителей Хашури планирует обустроить торговую площадку возле дороги, чтобы они смогли вести свой бизнес, а муниципальные власти возьмутся за организацию торговых мест.

«Мы обустроим у трассы большую площадку для торговцев гамаками и пекарей, где они смогут вести хозяйственную деятельность. Довольно большая территория, мы делаем это место сейчас. Люди, вероятно, не будут ничего платить за торговлю», - сказал Гураспашвили.

"После открытия этой трассы люди потеряют последний доход. Многие из них и так живут в нищете", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель Лейбористской партии Грузии Лаша Чхартишвили.

По его мнению, объявленное мэром Хашури обустройство специальной площадки для местных торговцев вряд ли решит их проблемы.

"Во-первых, добираться до торговых площадок от своих домов им будет очень трудно. Во-вторых, нужно контролировать, чтобы это было сделано действительно бесплатно, потому что в селе Карели, например, тоже обустроена такая площадка. Но она отдана на откуп частному предпринимателю, который отдает местным торговцам территорию в субаренду, наживаясь буквально на голом месте", - отметил Чхартишвили.

По данным радио "Тависуплеба", в Хашури проживает 30 тысяч человек, основу экономики города составляет именно придорожная торговля.

Жители Хашури пессимистически восприняли введение в эксплуатацию новой дороги. Местные торговцы пожаловались корреспонденту "Кавказского узла", что это негативно повлияет на их бизнес.

По словам мастера по изготовлению гамаков Георгия Беридзе, с марта, когда был введен карантин из-за коронавируса, у него нет работы.

"Ни я, ни мои соседи не работаем. Потому что мало, кто проезжает. Когда трасса откроется - мы потеряем всякую надежду. Никто же не поедет специально в Хашури покупать гамаки и назуки. Мы обречены на разорение", - сказал он.

По словам Беридзе, он профессионально занимается плетением гамаков и изготовление других поделок, и ни на что другое времени не остается. "Трудно сказать, сколько денег это приносит за месяц, но я жил исключительно за счет этого придорожного бизнеса", - отметил он.

По словам пекаря Мананы Антидзе, торговля приносила в среднем 500 лари в месяц (160 долларов или 12 тысяч рублей).

"Вы не представляете, как это трудно. Нас же много конкурентов - дома впритык, где-то 20 пекарен стоят подряд. Мы выходим к магазину, держим эти лаваши и назуки, чтобы заработать что-то на жизнь. А еще и с утра нужно растопить тонэ (глиняную печь), замесить тесто... Представьте, что придется сначала печь хлеб, а потом нести его куда-то. Кому этот лаваш нужен будет холодным? Эти торговые места для нас бесполезны", - заявила она.