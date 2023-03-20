Сотрудники завода "Геостил". Фото: https://news.day.az/world/1548476.html

20 марта 2023, 21:53

Сотрудники завода "Геостил" объявили забастовку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Работники завода "Геостил" в ходе забастовки в Рустави потребовали оплаты сверхурочных по установленных законом нормам и выступили против трудового соглашения, которое предлагает работодатель. 

На Руставском  заводе "ГеоСтил" (GeoSteel), где выпускают стальную арматуру для строительства, производство продукции остановлено. 19 марта 100 рабочих собрались около ворот предприятия и потребовали встречи с администрацией. Сегодня забастовка была продолжена, сообщил корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на данные грузинской службы "Радио Свобода"*.

По словам сотрудников, их условия труда невыносимы, работодатель пытается снизить зарплату после введения 40-часовой рабочей недели и утверждает, что сверхурочные должны оплачиваются не по единой ставке, а по разной ставке подписанной в индивидуальном порядке.

По словам бастующих сотрудников, администрация предлагает новое трудовое соглашение , которое приведет к дальнейшему снижению заработной платы. "Мы должны работать 160 часов в месяц, а по сути мы работаем 240-250 часов. За сверхурочную работу, согласно Трудовому кодексу, вознаграждение должно быть увеличено вдвое, но сумма начисляется несправедливо", - сказал перевел корреспондент "Кавказского узла" слова сотрудника завода Михаила Коридзе грузинской служба "Радио Свобода".

По словам Коридзе, согласно тарифной ставке, зарплата должна составлять около 2000 лари (приблизительно 777 долларов США) в месяц за сверхурочную работу, но им выплачивается 1100-1200 лари (приблизительно 400-437 долларов США) .

Работодатель хочет подписать новый контракт с работниками, который не соответствует законодательству, документ не отражает фактические условия труда сотрудников, сообщил адвокат Бела Берадзе. "В проекте контракта написано, что они должны работать, с девяти часов утра до пяти часов вечера, но в реальности они работают 12 часов и не учитываются сверхурочные", — приводятся его слова в публикации.

Председатель Объединенного профсоюзного металлургического сектора Теймураз Сурамелашвили сообщил, что профсоюзы поддерживают бастующих и помогают им консультациями. Бастующих поддержал и председатель профсоюза автомобильной промышленности Лаврентий Алания и принял участие в акции. "Мы всегда поддерживаем своих товарищей в их справедливой борьбе", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

ООО "ГеоСтил" - совместное предприятие JSW Steel Netherlands BV (100% принадлежит JSW, Индия) и Georgian Steel Group Holding Ltd (GSGHL), говорится на сайте компании.

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Примечание:

"Три сотрудника "Саирме" уволены по требованию бастующих", "Курьеры в Грузии добились согласия руководства Wolt на диалог о зарплатах", "Сотрудники завода "Саирме" объявили забастовку".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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