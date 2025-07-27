Уроженец Грузии убит на Украине

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23-летний уроженец Цаледжихского района Валерий Бадзагуа, воевавший на стороне Украине, убит в ходе боевых действий.

Как информировал "Кавказский узел", в июне стало известно о том, что при взрыве на базе на Украине был убит 22-летний доброволец из Грузии Деметре Дарчия.

На Украине убит 23-летний Валерий Бадзагуа, об этом стало известно из сообщения Тамар Белкании - заместителя мэра Цаленджихи, откуда родом погибший, пишет 26 июля "Интерпрессньюс".

По словам Белкании, Бадзагуа родом из села Джгале, где он будет похоронен "по воинским правилам".

Бадзагуа жил на Украине еще до начала боевых действий, его тело доставят в Грузию в ближайшие дни, информирует "Грузия-онлайн".

Напомним, что правящая партия Грузии "Грузинская мечта" в декабре 2022 года указала отправляющимся на Украину добровольцам, что закон Грузии позволяет лишить их гражданства за службу в иностранных войсках. Власти хотят пресечь участие грузин в боях на Украине, видя в добровольцах политическую угрозу, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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