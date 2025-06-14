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04:54, 14 июня 2025

Доброволец из Грузии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

22-летний доброволец из Грузии Деметре Дарчия, воевавший на стороне Украины, убит при взрыве на базе.

Как информировал "Кавказский узел", в начале мая стало известно, что в ходе боевых действий на Украине убит выходец из Грузии, беженец из Абхазии Тарбей Аркания.

На Украине убит грузинский боец, 22-летний Деметре Дарчия, пишет 13 июня "Батумелеби" со ссылкой на данные "Грузинского легиона".

По данным издания, Дарчия был убит 12 июня при взрыве на неназванной базе, утверждается, что это была диверсия. Иные подробности не озвучиваются.

Напомним, что правящая партия Грузии "Грузинская мечта" в декабре 2022 года указала отправляющимся на Украину добровольцам, что закон Грузии позволяет лишить их гражданства за службу в иностранных войсках. Власти хотят пресечь участие грузин в боях на Украине, видя в добровольцах политическую угрозу, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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Автор: "Кавказский узел"

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