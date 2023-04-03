Курьеры Wolt призвали власти отреагировать на протесты

03 апреля 2023, 21:19

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На акции протеста в Тбилиси курьеры Wolt, которые добиваются повышения зарплаты и улучшения условий труда, призвали власти выступить посредниками в переговорах с руководством компании.

Как писал "Кавказский узел", 5 февраля работники службы доставки Wolt вышли в Тбилиси на акцию протеста, во время которой потребовали повысить им зарплату и улучшить условия труда. 15 февраля стало известно, что курьеры добились согласия руководства Wolt на диалог о зарплате. 2 марта курьеры Wolt не согласились с заявлением компании о том, что сумма денежного вознаграждения сотрудникам не сокращена, и продолжили протест с требованием повысить им зарплату. 1 апреля курьеры Wolt в Тбилиси объявили о проведении забастовки после информации об увольнении двух коллег за участие в акции протеста. Руководство компании опровергло эти сведения.

Wolt – европейская технологическая компания, известная своей платформой доставки. Используя приложения и веб-сайт Wolt, клиенты могут заказывать еду и другие товары. В Грузии компания работает с 2018 года, сообщается на сайте Wolt.

Курьеры Wolt сегодня собрались около министерства труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии и потребовали посредничества от властей. Общие требования протестующих остаются неизменными – улучшение условий труда, повышение заработной платы, смена существующего руководства и восстановление освобожденных работников. Компания сегодня не выпустила заявление, но в уже опубликованных заявлениях компания Wolt категорически отрицает утверждение об увольнениях протестующих, сообщил корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на прямой эфир "Рустави 2".

Министр здравоохранения Зураб Азарашвили отреагировал на митинг курьеров. Он пояснил, что трудовая инспекция, которая подчиняется министерству, начнет расследование, чтобы выяснить, есть ли нарушение трудовых прав или факт дискриминации, сообщила телекомпания.

Телеканал также опубликовал видеорепортаж с акции протеста. На улице стоит не менее нескольких десятков курьеров, обстановка в целом спокойная.

Председатель профсоюза Labor Георгий Диасамидзе поддержал курьеров. На своей странице в Facebook* он также обратился к компании с призывом заключить коллективный договор с курьерами, сменить руководство грузинского отделения компании Wolt и потребовал восстановить на работе всех курьеров, которые были уволены за участие в протестах.