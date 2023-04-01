Курьеры Wolt объявили забастовку в Тбилиси

01 апреля 2023, 09:54

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Курьеры службы доставки Wolt в Тбилиси объявили о проведении забастовки после появления информации, что двое их коллег были уволены за участие в акции протеста. Руководство компании опровергло эти сведения.

Как информировал "Кавказский узел", 5 февраля работники службы доставки Wolt вышли в Тбилиси на акцию протеста, во время которой потребовали повысить им зарплату и улучшить условия труда. 15 февраля стало известно, что курьеры добились согласия руководства Wolt на диалог о зарплате. 2 марта курьеры Wolt не согласились с заявлением компании о том, что сумма денежного вознаграждения сотрудникам не сокращена, и продолжили протест с требованием повысить им зарплату.

Wolt – европейская технологическая компания, известная своей платформой доставки. Используя приложения и веб-сайт Wolt, клиенты могут заказывать еду и другие товары. В Грузии компания работает с 2018 года, сообщается на сайте Wolt.

31 марта в Тбилиси около 400 курьеров службы доставки Wolt объявили о проведении забастовки. По их словам, поводом для этого послужило увольнение двух коллег, участвовавших ранее в акции протеста.

Сотрудники Wolt также подняли вопрос о повышении зарплат и улучшении условий труда. Кроме того, они потребовали смены текущего руководства компании и заключения коллективных договоров, передал вечером 31 марта на своем сайте телеканал "Рустави 2".

Руководство Wolt заявило, что сведения об увольнении сотрудников из-за того, что они участвовали в протестах, не соответствуют действительности.

Телеканал также опубликовал видеорепортаж, на кадрах которого показаны сотрудники Wolt, они стоят на улице, их несколько десятков. На месте присутствуют полицейские, но обстановка в целом спокойная.

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