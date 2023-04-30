Защита раскритиковала приговор Ужахову и Мальсагову

30 апреля 2023, 18:29

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Приговор Малсагу Ужахову и Мусе Мальсагову, осужденным за организацию экстремистского сообщества, основан на вольной трактовке материалов дела, а версия обвинения осталась недоказанной, указали защитники ингушских активистов.

Как писал "Кавказский узел", 28 апреля Муса Мальсагов, Барах Чемурзиев, Малсаг Ужахов и их защитники представили в Ставропольском краевом суде свои апелляционные жалобы, назвав приговор необоснованным и потребовав отменить его с правом на реабилитацию. Судья обязал подсудимых выступать в определенном порядке, ограничив право на защиту, рассказал адвокат Магомед Беков. Чемурзиев в своей речи заявил, что обвинение в участии в экстремистском сообществе не подкреплено доказательствами, а приговор основан на предположениях, противоречащих показаниям свидетелей и выводам экспертов.

С 13 января в Ставропольском крае идет процесс по апелляционным жалобам на приговор семи лидерам протеста в Магасе. Они были обвинены в создании экстремистского сообщества и участии в нем, в декабре 2021 года суд приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к 7,5 года. На митинге в Магасе обвиняемые, напротив, призывали участников акции воздержаться от беспорядков, заявляли в суде первой инстанции защита и сами подсудимые. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о деле лидеров ингушского протеста".

Малсаг Ужахов в своем кратком выступлении заявил суду, что, если ему не предоставляется возможность выступать после его адвокатов, он выступать отказывается. "Апелляционные жалобы своих адвокатов поддерживаю", - сказал осужденный.

Его адвокат Джабраил Куриев назвал приговор Ужахову незаконным, необоснованным и подлежащим отмене. "Приговор построен на недопустимых доказательствах, если их вообще можно назвать таковыми. Эти доказательства по своему содержанию, оформлению не отвечают требованиям Уголовно-процессуального кодекса", - заявил он.

В основу приговора Ужахову суд положил исключительно показания свидетелей обвинения, которые при этом опровергали версию следствия. "Суд неправомерно дал оценку показаниям свидетелей, намеренно искажал их, дополняя их своими умозаключениями", - сказал Куриев, отметив, что доказательства защиты, юридически правильно оформленные и допустимые, суд первой инстанции проигнорировал.

"В приговоре также изложено, что вина подсудимых доказана показаниями якобы потерпевших, исследованными письменными доказательствами, видео- и аудиоматериалами дела, что не соответствует действительности и не отражает то, что происходило во время судебного следствия. На самом деле, ни один из допрошенных свидетелей не показал на обвиняемых, что они нарушали закон, более того - все допрошенные свидетели обвинения и якобы потерпевшие дали показания в пользу подсудимых", - сказал Куриев.

Обвинительное заключение в отношении Малсага Ужахова было абсолютно идентичным, "вплоть до запятой", обвинительному заключению в отношении Мусы Мальсагова и Ахмеда Барахоева, также обвиненных в организации экстремистского сообщества, указал защитник. "У нас даже был казус, когда органы следствия предъявляли обвинение Ужахову, нам распечатали и дали постановление о привлечении в качестве обвиняемого в отношении Барахоева. А когда мы это заметили, следователь извинился и сказал, что сейчас поправит - поменял фамилию там и распечатал нам "новое", идентичное первому постановление", - рассказал он.

Кроме того, судья первой инстанции отклонял показания свидетелей обвинения, которые подтверждали версию защиты, в том числе показания сотрудников правоохранительных органов, заявляя, что они "были даны под общественным давлением" и что "к ним нужно отнестись критически", отметил адвокат.

Он напомнил, что высокопоставленные силовики говорили в суде, что им ничего не было известно о функционировании в тот период в Ингушетии экстремистской группы, и если бы признаки этого были, они не могли бы этого не знать. А суд заявил, что неосведомленность силовиков о существовании группы говорит лишь о ее высоком уровне конспирации. "Разве это не смешно с точки зрения закона?" - сказал Куриев.

Адвокат Асхаб Ужахов заявил, что суд первой инстанции полностью проигнорировал работу защиты на стадии судебного следствия. "Несмотря на то, что было представлено очень много доказательств - письменных, видеодоказательств, показаний свидетелей, но это было представлено так в итоге, что это, наоборот, якобы отягчает вину подсудимых. Это можно назвать не иначе, чем правовой эквилибристикой", - сказал он.

Приговор Малсагу Ужахову - это "полная копия обвинительного заключения", отметил общественный защитник Магомед Куриев. "В приговоре говорится, что "в данном деле нет очевидцев того, как кто-то из подсудимых организовывал конкретных лиц и руководил их действиями, направленными на применение насилия к представителям власти". Парадокс. Суд сам констатирует этот факт. При этом в итоговой части он утверждает, что они виновны именно по этой статье", - отметил он.

Более того, в приговоре говорится, что действия лиц, применивших насилие, были "хаотичными", но это "не свидетельствует о недоказанности вины подсудимых в организации применения насилия". "Это вообще нонсенс", - прокомментировал защитник.

Выступление в суде Мусы Мальсагова заняло несколько секунд. "Считаю приговор несправедливым и необоснованным, прошу меня оправдать с правом на реабилитацию", - сказал он.

Адвокат Мальсагова Магомед Беков указал, что согласно приговору, следствие не указало точное время и место, когда подсудимые создали экстремистское сообщество, а суд пришел к выводу, что организаторы и участники экстремистского сообщества "использовали меры конспирации, тщательно скрывали свои истинные намерения, действовали от имени различных общественных общественных организаций, тем самым скрывая согласованность действий и наличие у них единого умысла".

Мерами конспирации суд также объяснил, в частности, обращение подсудимых в различные государственные органы, в том числе приглашение главы республики Юнус-Бека Евкурова на Всемирный конгресс ингушского народа. "Подсудимые таким образом конспирировали свои преступные действия, пытаясь скрыть политическую неприязнь к главе республики", - процитировал Беков приговор. "Суд в жанре беллетристики описывает какие-то свои измышления, предположения", - констатировал адвокат.

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