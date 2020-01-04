Зрители фильма о Барахе Чемурзиеве выразили поддержку ингушским активистам

04 января 2020, 12:50

Родители одного из лидеров протестов в Ингушетии Бараха Чемурзиева рассказали в документальном фильме "Репрессии" о его задержании и призвали бороться за "народное дело". Пользователи Youtube, посмотревшие сегодняшнюю премьеру фильма, назвали историю семьи Чемурзиевых показательной для Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", председатель общественного движения "Опора Ингушетии" Барах Чемурзиев осенью 2018 года и весной 2019 года участвовал в протестах против соглашения о границе с Чечней. 3 апреля 2019 года он был задержан, а затем заключен под стражу. Срок его ареста продлен до 25 марта. Правозащитный центр "Мемориал" признал Чемурзиева, как и других лидеров протеста в Ингушетии, политзаключенным. В ноябре 2019 года адвокаты Чемурзиева подали в ЕСПЧ жалобу на нарушение его прав.

26 марта 2019 года жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе. На следующие день попытка разогнать протестующих привела к стычкам между силовиками и активистами. С начала апреля в республике начались массовые аресты оппозиционеров. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 человек. В декабре 2019 года суды на Ставрополье начали выносить обвинительные приговоры участникам митинга в Магасе. Следствие особо выделило восемь активистов, трое из которых заподозрены в организации экстремистского сообщества, а остальные, в том числе Барах Чемурзиев, в участии в экстремистском сообществе, говорится в подготовленном "Кавказским узлом" материале "Северный Кавказ в 2019: политические аресты, пограничные конфликты и победы активистов".

Сегодня на Youtube-канале "Фортанга Org" прошла премьера 10-минутного документального фильма "Репрессии. Родители Бараха Чемурзиева о сыне и о себе".

Родители активиста, в частности, вспоминают в фильме о задержании сына в апреле 2019 года. "В шесть часов утра ворвались через забор - не успели даже двери открыть. Я спрашиваю: в чем дело, какая вина? Ничего не говорят", - рассказывает отец активиста Ахмед Барахоев.

"Вся улица вышла, все люди стояли. Их <...> не запускали во двор. <...> Увезли его (Бараха Чемурзиева. - Прим. "Кавказского узла"), и все, с тех пор мы его не видели. Уже восемь месяцев", - говорит в фильме мать активиста Роза Чемурзиева. Она отметила, что в доме прошел тщательный обыск. "Телефоны забрали, всю технику забрали из дома. <...> Все бумажки... вот такую [маленькую] бумажку, и то забрали", - рассказывает Роза Чемурзиева.

"После задержания Ахмед и Роза потеряли младшую дочь Мадину. Она скончалась от инфаркта. Сердце сестры не выдержало несправедливого ареста Бараха", - говорится в титрах.

Отец Чемурзиева охарактеризовал его как спокойного и рассудительного человека. "С малых лет честный он", - говорит Роза Чемурзиева. Она сообщает, что сын, 20 лет проживший в Санкт-Петербурге, вернулся в Ингушетию, чтобы ухаживать за престарелыми родителями. "Все время нас унижали, мы же маленький народ. Но все равно было мужество противостоять. Боже, какая у нас прекрасная молодежь! <...> Бороться будем, держаться будем друг за друга", - говорит Роза Чемурзиева в фильме. Отец Чемурзиева назвал протесты справедливым, "народным делом", а их участников - "настоящими демократами".

По состоянию на 12.50 мск 4 января фильм "Репрессии" собрал 659 просмотров, 112 отметок "нравится" и 35 комментариев. У канала "Фортанга Org" 16,1 тысячи подписчиков.

Пользователи Youtube выразили поддержку Чемурзиеву и другим участникам протестов. "Я думаю, что каждый ингуш, слушая вас, проводит параллели с трагической судьбой своей семьи", - написала Amnat Daudovna, обращаясь к родителям Чемурзиева. "Какие мудрые люди. Каждое слово полно достоинства!" - прокомментировала фильм Madina M.

"Всех лидеров, способных собрать народ в единый кулак, закрыли [под арест]", - посетовал Асхаб Горец. "Да поможет Бараху Аллах! И всем пострадавшим в этом праведном деле", - пожелал Али. "Да покарает Аллах всех, кто причастен к притеснениям ингушского народа", - написал, в свою очередь, Lia livnmp.

Информация о задержаниях активистов собрана в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", размещенной на "Кавказском узле". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".