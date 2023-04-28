Афера с "деньгами Кадырова" нанесла урон репутации оппозиционных блогеров

28 апреля 2023, 12:31

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Публикация о том, что чеченские оппозиционные блогеры получили от представителя властей Чечни деньги за инсценировку своих смертей и прекращение критики, ударила по их репутации, указали пользователи соцсетей и читатели "Кавказского узла". Тумсо после упреков в получении "денег за молчание" снова начал высмеивать чеченские власти.

Как писал "Кавказский узел", 25 апреля "Новая газета. Европа" опубликовала материал Елены Милашиной, в которой она заявила о материальной заинтересованности блогеров Тумсо Абдурахманова и Хасана Халитова в инсценировке их смертей по заказу властей Чечни. Милашина не привела доказательств того, что посредник Башир Албогачиев, который выходил на связь с Тумсо, связан с Рамзаном Кадыровым, возразил Абдурахманов.

По данным Милашиной, первым инсценировал покушение по заказу "проживающего в Австрии посредника Кадырова" Башира Албогачиева живущий в Турции блогер Хасан Халитов, который в момент инсценировки находился в турецкой миграционной тюрьме. При этом, по ее словам, о том, что покушение постановочное, было известно многим чеченским блогерам, однако они поддерживали версию Халитова. Милашина сообщила в статье, что, когда Башир Албогачиев обратился к Абдурахманову, блогер был в курсе истории Халитова. Журналистка в своей публикации привела суммы, которые, по ее данным, в криптовалюте получили за инсценировку своей гибели два блогера, а также владельцы оппозиционного властям Чечни телеграм-канала 1Adat**, в том числе Ибрагим Янгулбаев и его брат, за подтверждение этих версий. Однако в материале нет данных, подтверждающих наличие таких переводов.

На своей странице в Facebook* Елена Милашина уточнила роль юриста Абубакара Янгулбаева (третьему из братьев Янгулбаевых) в описанной ею истории. "У меня к этой ситуации есть только одно добавление. Абубакар Янгулбаев не имеет к ней никакого отношения, он как раз пытался привести в чувство братьев. Безуспешно", - написала она.

Скандал с чеченскими блогерами прокомментировал на своей странице в Facebook* и сам Абубакар Янгулбаев. "По итогам все оказались в минусе и никто не выиграл. Скандал не родил победителя. Рефлексия. После этой истории я ещё раз убедился, что не «русские» виноваты в нашей несвободе, а мы сами", - написал он.

Ранее брат Абубакара Ибрагим Янгулбаев обвинил Тумсо Абдурахманова в том, что тот брал деньги "за молчание" - за прекращение деятельности и критики в адрес Кадырова. При этом сам Ибрагим Янгулбаев признал, что получил 50 тысяч долларов от руководителя группы участников фальсификации покушения. "В качестве благодарности", "в качестве спасибо" – так объяснил Ибрагим Янгулбаев получение денег в записи, которую он опубликовал в своем телеграм-канале 1Adat** вечером 17 февраля.

Инсценировка смертей и афера с деньгами привлекли внимание пользователей Сети

"Что действительно грустно в молодежном крыле эмиграции, так это то, что они, как и их "отцы", умудрились между собой перессориться", - согласился в комментарии к публикации Янгулбаева Dagun Deniev.

"Испанский стыд", - отреагировал на ситуацию Oumi Arthur в комментарии к материалу "Кавказского узла" в Instagram*. "Кадыров … купил их с потрохами", - предположил tanos_2008 в комментарии к публикации Елены Милашиной.

1 декабря 2022 года в интернете распространились сведения об убийстве в Швеции Тумсо Абдурахманова. Информацию об этом не подтвердили ни родные Абдурахманова, ни власти Швеции, но его соратники не исключили, что он мог быть убит или же находится под защитой полиции. 20 февраля блогер вышел на связь с правозащитниками, но не сообщил, что было причиной его долгого молчания. Какие версии случившегося озвучили его соратники и какие аргументы выдвинули, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Версия об убийстве Тумсо: за и против".

Версию Елены Милашиной сочли убедительной и некоторые читатели "Кавказского узла". "Целиком и полностью разделяю мнение Елены Милашиной. Все по делу и все верно. Что Халитов, что Абдурахманов превратились в клоунов. Во всяком случае, для большинства тех. кто им сочувствовал и считал настоящими борцами за идею. Согласившись за деньги на время отойти от своей деятельности, они уже поставили себя в зависимое положение, они фактически продались. Неважно, кому и за сколько. Известно, что кто платит, тот музыку и заказывает. Кадыров действительно может радостно потирать руки, два его как бы идейных противника, если и не нейтрализованы в полной мере, то очень серьезно дискредитированы", - написал, в частности, читатель с ником peter в комментарии к материалу.

При этом возражения Тумсо о том, что Милашина, не привела подтверждений, выглядят неубедительными, указал читатель. "По его мнению, должен быть какой-то официальный документ, заявленный нотариально, в том, что Кадыров назначает кого-то своим посредником для подкупа оппонентов?" – отметил он.

Схожее мнение высказал читатель с ником jeffry. "Прочитал сейчас статью Милашиной. С ней трудно не согласиться. Получается. что "Адат"**, Тумсо и Хасан, все они одного поля ягоды. Вся их пресловутая "деятельность", вернее сказать, имитация борьбы с Кадыровым, была направлена на извлечение прибыли", - сделал вывод читатель.

Власти Чечни в первую неделю после появления первых сообщений о возможной гибели Абдурахманова никак не комментировали их, хотя покушение на него двумя годами ранее вызвало шквал комментариев чеченских пропагандистов. Только 8 декабря директор ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов 8 декабря 2022 года заявил, что за возможным убийством Тумсо Абдурахманова стоит Ахмед Закаев, которого активно критиковал блогер.

Тумсо продолжил высмеивать власти Чечни

В своем телеграм-канале Абдурахманов продолжил публиковать критические посты в адрес властей Чечни. Так, 27 апреля он сообщил, что боксер Умар Саламов в сентябре 2022 года перестал делать публикации в Instagram*.

Абдурахманов в связи с этим заочно обратился к главе Чечни, предположив, что Саламов "провинился" перед Кадыровым.

"Исчез человек. Никаких боев, никаких постов. Кадыров, не знаешь, где его найти?) Уверен, что знаешь. И ты, и я, и многие другие, все мы знаем, где его искать. Вот только я теряюсь в догадках, в чем же он провинился перед тобой", - написал он.

Напомним, Тумсо Абдурахманов регулярно критиковал Рамзана Кадырова и его окружение, и сам неоднократно становился объектом критики со стороны властей Чечни. На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда"".

Материалы о противостоянии Тумсо Абдурахманова с чеченскими властями собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Тумсо против кадыровцев".

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** Заводской суд Грозного признал ряд публикаций Telegram-канала 1Adat экстремистскими, а также назвал запрещенными интернет-ресурсы движения 1Adat.