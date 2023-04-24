Уроженцы Чечни на границе Хорватии. Кадр видео Балканской службы "Радио Свобода" https://www.slobodnaevropa.org/a/ceceni-s-granice-bih-traze-azil-eu/32195930.html

24 апреля 2023, 13:57

Уроженцы Чечни объявили голодовку в депортационном лагере под Загребом

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Шесть уроженцев Чечни проводят голодовку в депортационном центре в Хорватии, протестуя против отказа в статусе беженцев из-за подозрений в экстремизме, сообщили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 16 апреля стало известно, что суд в Хорватии отказал пяти уроженцам Чечни в предоставлении международной защиты и статуса политических беженцев, мотивировав отказ тем, что они могут быть "исламскими экстремистами".

В середине января уроженцы Чечни рассказали "Кавказскому узлу", что в Хорватии силовики избивали и издевались над приехавшими и вынуждают их отказаться от просьб об убежище.

Уроженцы Чечни третий день проводят голодовку в закрытом лагере в Хорватии, сообщила сегодня правозащитная организация "Вайфонд".

После полугода их пребывания в лагере миграционное ведомство Хорватии продлило срок их пребывания там еще на три месяца, пояснили правозащитники.

"Беженцы жалуются буквально на свинское отношение со стороны работников лагеря. В любую секунду к ним легко могут применить физическую силу, избить, ударить. Сегодня третий день голодовки, люди истощены и просят поддержки у СМИ", - говорится в публикации в телеграм-канале "Вайфонда".

В голодовке участвуют шесть уроженцев Чечни, которые с ноября 2022 года находятся в закрытом депортационном лагере в 30 километрах от Загреба, пояснил представитель "Ассамблеи чеченцев Европы" Иса Дадуев. По его словам, голодовкой они выражают протест против необоснованных подозрений в причастности к экстремизму и ожидают встречи с представителем прокуратуры.

Уроженцы Чечни объявили голодовку после окончания месяца поста Рамадан (который закончился 21 апреля. – Прим. "Кавказского узла"), чтобы голодовка не ассоциировалась с религиозным постом, отметил активист.

"Суд вынес решение о продлении ареста еще на три месяца, при этом нет никаких доказательств причастности этих людей к экстремизму или радикальным течениям. Адвокат сообщил им, что продление ареста незаконно, так как превышает установленные сроки", - приводит сегодня слова Дадуева "Кавказ.Реалии"*.

"Ассамблея чеченцев Европы" создана в 2019 году, она зарегистрирована во французском Страсбурге, где находится ее головной офис. Организация сотрудничает с представителями чеченской диаспоры, с прессой стран ЕС и представителями местных властей, "отстаивая в рамках местных законодательств" интересы земляков, говорится на сайте организации.

Напомним, 7 ноября 2022 года стало известно, что силовики задержали в Хорватии не менее 15 приехавших из России уроженцев Чечни, и к ним применили насилие, требуя отказаться от просьб об убежище. "Это чеченцы, которые эмигрировали из России через Балканы и приехали в Хорватию. При этом они, насколько я знаю, не планируют оставаться в стране, а через нее едут дальше в Европу к своим близким и знакомым. Крупной чеченской диаспоры в Хорватии просто нет", - рассказал тогда представитель "Ассамблеи чеченцев Европы" Иса Дадуев.

3 января у посольства Хорватии в Вене прошел митинг чеченской диаспоры против возвращения беженцев и практики отказа им во въезде в страны Евросоюза и в предоставлении убежища.

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Примечание:

"Группа выходцев из Чечни столкнулась с угрозой депортации на Балканах", "ЕСПЧ продлил обеспечительные меры по делу Амины Герихановой", "Власти России предоставили временное убежище Чолиеву".

Автор: "Кавказский узел"

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