Пятерым уроженцам Чечни отказано в предоставлении убежища в Хорватии

17 апреля 2023, 05:27

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Суд в Хорватии отказал пятерым уроженцам Чечни в предоставлении международной защиты, мотивируя отказ тем, что они могут являться исламскими экстремистами.

Как писал "Кавказский узел", 28 декабря 2022 года стало известно, что не менее 30 уроженцев Чечни застряли на границе в связи с отказом пограничников впустить их в Хорватию. В Боснии и Герцеговине выходцам из Чечни грозит депортация в Россию, сообщили правозащитники. 29 декабря стало известно, что не менее 20 уроженцев Чечни и Ингушетии, которые прибыли из Турции в Боснию и Герцеговину, чтобы затем просить политического убежища в Хорватии, из аэропорта Сараево депортированы в Стамбул. 3 января у посольства Хорватии в Вене прошел митинг чеченской диаспоры против возвращения беженцев и практики отказа им во въезде в страны Евросоюза и в предоставлении убежища. В середине января уроженцы Чечни рассказали, что в Хорватии силовики избивали и издевались над приехавшими и вынуждают их отказаться от просьб об убежище.

Ранее, 7 ноября 2022 года, стало известно, что силовики задержали в Хорватии не менее 15 приехавших из России уроженцев Чечни, и к ним применили насилие, требуя отказаться от просьб об убежище. "Это чеченцы, которые эмигрировали из России через Балканы и приехали в Хорватию. При этом они, насколько я знаю, не планируют оставаться в стране, а через нее едут дальше в Европу к своим близким и знакомым. Крупной чеченской диаспоры в Хорватии просто нет", - рассказал тогда представитель "Ассамблеи чеченцев Европы" Иса Дадуев.

Суд в Хорватии отказал пятерым уроженцам Чечни в статусе политбеженцев и предоставлении международной защиты, пишут 16 апреля "Кавказ.Реалии"*.

По словам чеченского активиста Исы Дадуева, суд счел без оснований, что соискатели защиты могут являться исламскими экстремистами. Он назвал это решение "очень предвзятым".

В настоящее время уроженцы Чечни находятся в центре для мигрантов. Хорватские власти могут выпустить их для проезда в другую страну, но могут и депортировать в Россию - решение об этом еще не принято.

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