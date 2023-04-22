Сельчане в Дагестане пожаловались Путину на изъятие пастбищных земель

22 апреля 2023, 07:37

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Жители села Куруш в Докузпаринском районе Дагестана записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину и главе республики Сергею Меликову с жалобой, что местные власти необоснованно передали нацпарку земли, на которых они пасли скот. Животноводство является единственным доходом сельчан, подчеркнули авторы обращения.

Видеообращение жителей села Куруш в Докузпаринском районе Дагестана к президенту России Владимиру Путину было опубликовано сегодня в Instagram-паблике* golos.dagestana.

"Уважаемый Владимир Владимирович Путин! <…> Обращаемся к вам по поводу выделенных участков. Наши земельные участки без нашего согласия были переданы национальному парку [неразборчиво]. Захватили наши участки и пастбищные земли [неразборчиво], без нашего ведома. За них мы ежегодно платили и сейчас платим налоги. До сих пор продолжается раздача земельных участков. Жители села Куруш занимаются животноводством, что является единственным источником их доходов", – зачитал на видео текст обращения один из жителей села.

На кадрах ролика он стоит на улице в окружении еще нескольких десятков жителей села. Сельчанин уточнил, что обращение к Путину также подписали родители военнослужащих, которые участвуют в спецоперации на Украине. Некоторые из сельчан держат в руках плакаты, на которых высказываются претензии к властям за передачу земель.

В описании ролика указано, что жители села Куруш направили обращение также и к главе Дагестана Сергею Меликову. "Администрация отдала земли села инвесторам под видом национального парка без согласия жителей села Куруш. Не дают пасти мелкий и крупно-рогатый скот. Жители села против национального парка", – поясняется в текстовом описании видео.

Эта запись в Instagram-паблике* golos.dagestana, на который подписаны около одного миллиона пользователей, на 07.35 мск набрала 2369 просмотров и 91 комментарий. Большая часть их авторов поддержала жителей села Куруш.

"Парки – хорошо конечно, но необходимы и земли для скота", – написал zaur.magomedov001.

"Пусть делают парки, но при этом не ущемляют людей. Не дают пасти им скот (как написано в описании). С каких пор наших людей ущемлять начали? Пусть делают для народа, но с их согласия", – отметил пользователь halwayat.1.

"Национальные парки создают, чтобы на этой территории не убивали животных. Чтобы не охотились на вымирающие виды. Только почему скоту там пастись нельзя, непонятно", – заявила diana_elitstudio.

"Откуда такую информацию взяли? Вы были там, видели? Вы представления не имеете, как люди живут в горах. Они и без охоты обойдутся, своего домашнего скота хватает", – ответил ей rustam_stxansky.

"Местные жители не убивают там редких животных, наоборот туда приезжают, чтобы на туров охотится. И теперь вопрос, почему им дают разрешения, а местные жители не могут пасти домашних животных?" – спросил l.g.g85.

На 07.35 мск на сайте администрации Докузпаринского района нет комментариев относительно жалобы жителей села Куруш на передачу пастбищных земель пацпарку.

"Кавказский узел" также писал, что в июле 2022 года Конституционный суд Дагестана счел необходимым перевести обжитые земли отгонного животноводства в статус земель населенных пунктов и легализовать поселения, которые на них стихийно образовались. После этого более 100 жителей равнинных районов (Каякентского, Бабаюртовского, Кумторкалинского, Кизилюртовского и Карабудахкентского) провели в Махачкале сход. Они потребовали отменить постановление, посчитав, что оно является "юридической легализацией отъема земель".

Земли отгонного животноводства являются собственностью Дагестана, имеют особый статус и не подлежат приватизации, говорится в законе "О статусе земель отгонного животноводства в Республике Дагестан".

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