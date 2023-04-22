Дело Сергея Сидаша направлено на новое рассмотрение

22 апреля 2023, 04:43

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Кассационный суд направил дело бывшего заместителя губернатора Ростовской области Сергея Сидаша, приговоренного к условному сроку по делу о нарушениях при строительстве стадиона "Ростов-Арена", на новое рассмотрение.

Как писал "Кавказский узел", 26 октября стало известно, что Кировский райсуд Ростова-на-Дону приговорил бывшего замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша к четырем годам лишения свободы условно, а обвиняемых предпринимателей Валентина Леванова и Андрея Андросова - к пяти годам условно. 20 декабря приговор Сидашу оставил без изменения апелляционный суд.

В июле суд признал виновным по этому делу министра строительства Ростовской области Николая Безуглова и приговорил его к двум годам условно. Чиновники и бизнесмены были обвинены в том, что при строительстве стадиона "Ростов-Арена" заменили крупнозернистый песок на мелкий, и разница в стоимости составила 223 миллиона рублей. Позднее экспертиза уточнила сумму ущерба, снизив ее до 80 миллионов рублей. Следствие считало, что Сидаш поручил Николаю Безуглову провести торги на строительство инфраструктуры стадиона без необходимых корректировок проекта. На вину Сидаша в материалах дела указывают лишь показания Безуглова, заявил ранее адвокат вице-губернатора.

Кассационный суд общей юрисдикции передал дело бывшего заместителя губернатора Ростовской области Сергея Сидаша на новое рассмотрение, ранее приговор был обжалован и стороной защиты, и стороной обвинения, пишет 20 апреля "Эксперт-Юг".

Суд счел, что при предыдущем рассмотрении дела были допущены серьезные нарушения уголовного и уголовно-процессуального законодательства, сообщает "Интерфакс".

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