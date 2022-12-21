Приговор ростовскому вице-губернатору Сидашу оставлен в силе

21 декабря 2022, 09:40

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Апелляционная инстанция не удовлетворила жалобу на приговор бывшему вице-губернатору Ростовской области Сергею Сидашу, осужденному на условный срок по делу о нарушениях при строительстве стадиона "Ростов-Арена".

Как писал "Кавказский узел", 26 октября стало известно, что Кировский райсуд Ростова-на-Дону приговорил бывшего замгубернатора Сергея Сидаша к четырем годам лишения свободы условно, а обвиняемых предпринимателей Валентина Леванова и Андрея Андросова - к пяти годам условно.

В июле суд признал виновным по этому делу министра строительства Ростовской области Николая Безуглова и приговорил его к двум годам условно. Чиновники и бизнесмены были обвинены в том, что при строительстве стадиона "Ростов-Арена" заменили крупнозернистый песок на мелкий, и разница в стоимости составила 223 миллиона рублей. Позднее экспертиза уточнила сумму ущерба, снизив ее до 80 миллионов рублей. Следствие считало, что Сидаш поручил Николаю Безуглову провести торги на строительство инфраструктуры стадиона без необходимых корректировок проекта. На вину Сидаша в материалах дела указывают лишь показания Безуглова, заявил ранее адвокат вице-губернатора.

Ростовский облсуд рассмотрел жалобу Сергея Сидаша на приговор и оставил решение суда без изменений. В силе оставлен также приговор учредителю АО «Донтрансгидромеханизация» Валентину Леванову и гендиректору этой компании Андрею Андросову, сообщил 20 декабря "Коммерсант".

Защита Сидаша требовала отменить обвинительный приговор. По словам его адвоката Александра Полянского, 20 декабря облсуд зачитал только резолютивную часть решения. "Целесообразность последующего обращения в кассационный суд будет обсуждаться с моим подзащитным после ознакомления с доводами облсуда", - привело слова Полянского издание.

Ранее в суде Сергей Сидаш настаивал на своей невиновности, поясняя, что не изучал детально проектно-сметную документацию, так как считал это делом специалистов по строительству и составлению госконтрактов. Чиновник утверждал, что его главной задачей было не допустить срыва сроков строительства стадиона к началу мундиаля, и он делал все для этого.

"Если бы сегодня то же самое произошло, я бы точно так же все сделал, чтобы не подвести ни Ростовскую область, ни наше региональное правительство", - привело издание слова Сидаша.

Апелляционная жалоба поступила в суд 28 ноября, заседание состоялось 20 декабря, говорится в карточке дела на сайте Ростовского облсуда. Информация об итогах заседания, по состоянию на 09.30 мск, в карточке не приведена.

Напомним, в 2017 году глава Минстроя региона Николай Безуглов курировал возведение стадиона "Ростов Арена", который строился к чемпионату мира по футболу 2018 года.

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