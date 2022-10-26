Дело об аферах при строительстве "Ростов-Арены" завершилось условными сроками

26 октября 2022, 13:31

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Кировский районный суд Ростова-на-Дону приговорил бывшего заместителя губернатора Ростовской области Сергея Сидаша к четырем годам лишения свободы условно по делу о нарушениях при строительстве стадиона "Ростов-Арена". Проходящие по этому же делу предприниматели Валентин Леванов и Андрей Андросов приговорены к пяти годам условно. Ранее суд приговорил министра строительства Ростовской области Николая Безуглова к двум годам условно. Чиновники и бизнесмены были обвинены в том, что заменили крупнозернистый песок на мелкий, разница в стоимости превысила 220 млн рублей.

Как сообщал "Кавказский узел", замгубернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ и строительства Сергей Сидаш был задержан в мае 2019 года по подозрению в превышении должностных полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ). Сидаша поместили под домашний арест, однако 17 января суд отказал следствию в продлении меры пресечения, а Ростовский облсуд подтвердил это решение.

26 октября стало известно, что Кировский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор бывшему вице-губернатора Ростовской области Сергею Сидашу по делу о нарушениях при строительстве стадиона "Ростов-Арена", Сидаш признан виновным по ч.4 ст.33 ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Сергей Сидаш — один из обвиняемых по делу о замене песка при строительстве стадиона «Ростов Арена». Следствие считает, что Сидаш поручил министру строительства Николаю Безуглову провести торги на строительство инфраструктуры стадиона без необходимых корректировок проекта. В работах применяли мелкий песок вместо положенного крупного. Укладку песка согласовывал Безуглов. Разница в их цене — 223 миллиона рублей. В такую сумму оценили ущерб изначально, но в 2022 году ее снизили до 80 миллионов. В 2020 году Безуглов также получил условный срок — два года, сообщает 161.RU.

На вину Сидаша в материалах дела указывают лишь показания бывшего министра строительства Ростовской области Николая Безуглова, заявил ранее адвокат вице-губернатора. В июле суд приговорил Безуглова к двум годам лишения свободы условно, признав его виновным в злоупотреблении полномочиями.

Вместе с Сидашом по делу проходят Валентин Леванов и Андрей Андросов. Это учредитель и гендиректор компании «ДонТГМ» — фирма поставляла песок для «Ростов Арены». Государственный обвинитель попросил для Валентина Леванова шесть лет лишения свободы, для Андрея Андросова — пять лет. Их обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, Леванов и Андросов признаны виновными по ч.5 ст.33 ч.3 ст. 285 и ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Суд дал им по пять лет лишения свободы условно, сообщает 161.RU.

Комментариев осужденных и их представителей в связи с вынесенными решениями пока не поступало.

Как писал "Кавказский узел", подземный переход, построенный на левом берегу Дона у "Ростов-Арены", начал разрушаться. Жители Ростова-на-Дону встревожены состоянием подземного перехода у "Ростов Арены". Фотографии перехода опубликованы 1 октября в Telegram-канале "Ростов №1" (более 35 тысяч подписчиков). Стены сооружения покрылись трещинами, штукатурка осыпается.

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