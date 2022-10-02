Ростовчан взволновало состояние подземного перехода у "Ростов-Арены"

02 октября 2022, 03:42

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Подземный переход, построенный на левом берегу Дона у "Ростов-Арены", начал разрушаться. Пользователи Telegram высказали мнение, что неудовлетворительное состояние перехода связано с отсутствием надзора за ним со стороны местных властей.

Жители Ростова-на-Дону встревожены состояние подземного перехода у "Ростов Арены".

Фотографии перехода опубликованы 1 октября в Telegram-канале "Ростов №1" (более 35 тысяч подписчиков). Стены сооружения покрылись трещинами, штукатурка осыпается из-за высокого уровня влажности.

"По стенам входных порталов идут трещины, краска и штукатурка сходят уже слоями. На потолках грибок и огромные пятна от воды даже в сухую погоду - видно, что они не высыхают. На полах тоже постоянные лужи. Честно говоря, это вызывает большие вопросы к гидроизоляции. А сверху - загруженная трасса", - написал житель Ростова-на-Дону.

Издание обратилось за комментариями в мэрия Ростова-на-Дону, где ответили, что вопрос ремонта подземных переходов в целом будет рассмотрен во втором полугодии текущего года, но при условии "выделения бюджетных ассигнований". При этом на вопрос, не представляет ли переход опасности, ответа не последовало.

Публикация в Telegram набрала по данным нам 03.00 мск сегодня, 2 октября 47 комментариев. Многие пользователи сочли, что ничего удивительного в состоянии перехода, за которым нет никакого надзора со стороны властей.

"ЧМ давно закончился, [зачем] оно теперь надо кому", - отметил Alex Sandro.

"Потому что нельзя строить на левом берегу! Тем более так, как строят", - считает ольга.

"Вот когда рухнет, тогда и пишите, а пока не мешайте работать", - иронизирует John Greer.

"Каким образом разрушение отделки влияет на несущую способность?" - интересуется Дмитрий, добавляя, что, по его мнению, проблемы с переходом связаны с усадкой.

Напомним, что в мае 2019 года был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ) заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ и строительства Сергей Сидаш. По версии следствия, при подготовке "Ростов-Арены" к чемпионату мира по футболу был использован дешевый мелкий песок, тогда как в платежных документах был указан более дорогой крупнозернистый. Разница в стоимости песка составила 223 миллиона рублей. 22 июля стало известно, что суд приговорил Безуглова к двум годам лишения свободы условно, признав его виновным в злоупотреблении полномочиями. В апреле экспертиза уточнила сумму ущерба, причиненного бюджету при строительстве стадиона, снизив ее с 223 миллионов до 80 миллионов рублей.

На вину Сидаша в материалах дела указывают лишь показания бывшего министра строительства Ростовской области Николая Безуглова, заявил ранее адвокат вице-губернатора.

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