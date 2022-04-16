Экспертиза уточнила сумму ущерба от афер при строительстве "Ростов-Арены"

16 апреля 2022, 04:53

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

После экспертизы сумма ущерба, причиненного бюджету при строительстве "Ростов-Арены", которое курировал бывший заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш, снижена с 223 до 80 миллионов рублей.

Как сообщал "Кавказский узел", замгубернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ и строительства Сергей Сидаш был задержан в мае 2019 года по подозрению в превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ). Сидаша поместили под домашний арест, однако 17 января суд отказал следствию в продлении меры пресечения, а Ростовский облсуд подтвердил это решение. 5 августа 2020 года дело Сидаша было передано в Кировский райсуд Ростова-на-Дону. Бывшему чиновнику инкриминируется также часть 4 статьи 33 УК РФ (подстрекательство к преступлению).

По версии следствия, при подготовке стадиона к чемпионату мира по футболу был использован дешевый мелкий песок, тогда как в платежных документах был указан более дорогой крупнозернистый. Разница в стоимости песка составила 223 миллиона рублей. На вину Сидаша в материалах дела указывают лишь показания бывшего министра строительства Ростовской области Николая Безуглова, заявил ранее адвокат вице-губернатора. 22 июля стало известно, что суд приговорил Безуглова к двум годам лишения свободы условно, признав его виновным в злоупотреблении полномочиями.

На заседании в Кировском районном суде Ростова-на-Дону по делу бывшего замгубернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ и строительства Сергея Сидаша была озвучена новая сумма ущерба, который был причинен бюджету при строительстве "Ростов-Арены", информирует 15 апреля 161.ru.

Первоначально сумма ущерба оценивалась в 223 миллиона, однако после экспертизы, проведенной специалистами "Южного федерального центра судебной экспертизы" она была уменьшена до 80 миллионов рублей, пишет РБК.

По словам адвоката Сидаша Алексея Полянского, подмены песка при строительстве не было. Крупнозернистый песок, заявил защитник, рассматривался при проектировании подъездов к "Ростов-Арене", но это была "очевидная ошибка, которая в дальнейшем была исправлена", приводит его слова "Городской репортер".

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