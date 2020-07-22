Ростовский министр получил условный срок по делу о строительстве стадиона

Суд приговорил бывшего министра строительства Ростовской области Николая Безуглова к двум годам условно по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве стадиона "Ростов Арена".

Как писал "Кавказский узел", Николай Безуглов был арестован 29 марта 2019 года по обвинению в превышении полномочий. Сначала его поместили в СИЗО, затем перевели под домашний арест, срок которого затем неоднократно продлевался. Однако 23 января стало известно, что суд в Ростове-на-Дону раньше срока отпустил Безуглова из-под домашнего ареста, отказав следователю в ходатайстве о его продлении. 31 января Ростовский областной суд отказался вернуть обвиняемого под домашний арест.

Следователи полагают, что Николай Безуглов и руководитель госучреждения "Ростовоблстройзаказчик" Сергей Мищенко ответственны за то, что при подготовке ростовского стадиона к чемпионату мира по футболу использовался более дешевый мелкий песок вместо крупнозернистого. Следствие оценило ущерб от этого в более чем 223 миллионов рублей.

Кировский районный суд Ростова-на-Дону признал Безуглова виновным по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщило сегодня со ссылкой на пресс-службу суда издание Donnews.ru. "Безуглову назначено два года условно с испытательным сроком два года", - цитирует сотрудника пресс-службы суда "Интерфакс-Юг". Отметим, санкции этой статьи о злоупотреблении полномочиями (ч.3 ст. 285 УК России) предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Безуглов занимал должность министра строительства Ростовской области с декабря 2014 года, в отставку по собственному желанию он ушел в начале мая 2018 года, отмечает агентство. Строительство стадиона "Ростов-Арена" для проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года в России была начато в 2013 году. Официально стадион был введен в эксплуатацию в марте 2018 года.

На сайте Кировского районного суда Ростова-на-Дону информации о решении в отношении чиновника по состоянию на 11.30 мск сегодня нет.