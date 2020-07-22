22 июля 2020, 11:40
Ростовский министр получил условный срок по делу о строительстве стадиона
Суд приговорил бывшего министра строительства Ростовской области Николая Безуглова к двум годам условно по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве стадиона "Ростов Арена".
Как писал "Кавказский узел", Николай Безуглов был арестован 29 марта 2019 года по обвинению в превышении полномочий. Сначала его поместили в СИЗО, затем перевели под домашний арест, срок которого затем неоднократно продлевался. Однако 23 января стало известно, что суд в Ростове-на-Дону раньше срока отпустил Безуглова из-под домашнего ареста, отказав следователю в ходатайстве о его продлении. 31 января Ростовский областной суд отказался вернуть обвиняемого под домашний арест.
Следователи полагают, что Николай Безуглов и руководитель госучреждения "Ростовоблстройзаказчик" Сергей Мищенко ответственны за то, что при подготовке ростовского стадиона к чемпионату мира по футболу использовался более дешевый мелкий песок вместо крупнозернистого. Следствие оценило ущерб от этого в более чем 223 миллионов рублей.
Кировский районный суд Ростова-на-Дону признал Безуглова виновным по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщило сегодня со ссылкой на пресс-службу суда издание Donnews.ru. "Безуглову назначено два года условно с испытательным сроком два года", - цитирует сотрудника пресс-службы суда "Интерфакс-Юг". Отметим, санкции этой статьи о злоупотреблении полномочиями (ч.3 ст. 285 УК России) предусматривают до 10 лет лишения свободы.
Безуглов занимал должность министра строительства Ростовской области с декабря 2014 года, в отставку по собственному желанию он ушел в начале мая 2018 года, отмечает агентство.
Строительство стадиона "Ростов-Арена" для проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года в России была начато в 2013 году. Официально стадион был введен в эксплуатацию в марте 2018 года.
На сайте Кировского районного суда Ростова-на-Дону информации о решении в отношении чиновника по состоянию на 11.30 мск сегодня нет.
"Кавказский узел" также писал, что по этому же делу также был задержан замгубернатора Ростовской области Сергей Сидаш. Показания против него дал Безуглов. Сидаша пометили под домашний арест, однако 17 января суд отказал следствию в продлении меры пресечения, а Ростовский облсуд подтвердил это решение.