03 февраля 2020, 18:57

Суд отказался вернуть под домашний арест ростовского министра Безуглова

Ростовский областной суд отказался удовлетворить жалобу прокурора, оспорившего отказ суда продлить домашний арест бывшему главе ростовского Минстроя Николаю Безуглову.

"Кавказский узел" писал, что Николай Безуглов был арестован 29 марта 2019 года по обвинению в превышении полномочий. Сначала его поместили в СИЗО, затем перевели под домашний арест, срок которого неоднократно продлевался, в последний раз - до 27 января. Однако 23 января стало известно, что суд в Ростове-на-Дону раньше срока отпустил Безуглова из-под домашнего ареста, отказав следователю в ходатайстве о его продлении.

Николая Безуглова и руководителя госучреждения "Ростовоблстройзаказчик" Сергея Мищенко следователи считают ответственными за то, что при подготовке ростовского стадиона к чемпионату мира по футболу использовался более дешевый мелкий песок вместо крупнозернистого. По версии следователей, ущерб от этого составил более 223 миллионов рублей.

Ростовский областной суд 31 января рассмотрел апелляционную жалобу прокурора на отказ в продлении домашнего ареста Николаю Безуглова и отклонил ее, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе облсуда.

"Постановление Ленинского районного суда Ростова-на-Дону от 21 января 2020 года об отказе в удовлетворении ходатайства следователя о продлении домашнего ареста Безуглову оставлено без изменения, а апелляционное представление прокурора - без удовлетворения", - детализировали в пресс-службе.

Комментариями представителей следствия и прокуратуры относительно отказа суда продлевать домашний арест Безуглову "Кавказский узел" пока не располагает.

Примечание:

"Замгубернатора Ростовской области оставлен под арестом", "Ростовский вице-губернатор переведен под домашний арест", "Глава ростовского Минстроя Николай Безуглов освобожден из СИЗО".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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