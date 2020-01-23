Суд отказался продлить арест главе Минстроя Ростовской области

23 января 2020, 19:15

Оставлена без удовлетворения просьба следователя продлить домашний арест бывшему министру строительства Ростовской области Николаю Безуглову, обвиненному в злоупотреблении полномочиями при строительстве стадиона "Ростов Арена".

Как писал "Кавказский узел", Николай Безуглов находится под арестом с 29 марта 2019 года. Сначала его поместили в СИЗО, но затем перевели под домашний арест, срок которого неоднократно продлялся.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отказал следователю в ходатайстве о продлении срока домашнего ареста Николаю Безуглову, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда. "Срок его домашнего ареста истекает 27 января", - уточнили в пресс-службе.

На сайте Следственного управления Следкома по Ростовской области по состоянию на 19.15 мск 23 января отсутствуют комментарии относительно этого решения суда.

По версии следствия, по указанию Николая Безуглова, а также арестованного вместе с ним руководителя госучреждения "Ростовоблстройзаказчик" Сергея Мищенко, при подготовке стадиона в Ростове-на-Дону к чемпионату мира по футболу использовался более дешевый мелкий песок вместо крупнозернистого, указанного в документах. Ущерб оценен более чем 223 миллиона рублей. Николай Безуглов заявлял о намерении сотрудничать со следствием.

Ранее Безуглов дал показания против замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша. Он был помещен под домашний арест по делу о превышении полномочий, однако 17 января суд отказал следствию в продлении домашнего ареста Сидаша..