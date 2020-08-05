Сергей Сидаш. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

05 августа 2020, 09:58

Следствие предъявило новые обвинения замгубернатора Ростовской области Сидашу

В суд поступило дело замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша, обвиненного в злоупотреблении полномочиями и подстрекательстве к преступлению. Первоначально чиновник обвинялся в превышении полномочий при подготовке стадиона "Ростов-Арена" к чемпионату мира по футболу.

Как сообщал "Кавказский узел", замгубернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ и строительства Сергей Сидаш был задержан в мае 2019 года по подозрению в превышении должностных полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ). Сидаша поместили под домашний арест, однако 17 января суд отказал следствию в продлении меры пресечения, а Ростовский облсуд подтвердил это решение.

По версии следствия, при подготовке стадиона к чемпионату мира по футболу был использован дешевый мелкий песок, тогда как в платежных документах был указан более дорогой крупнозернистый. Разница в стоимости песка составила 223 миллиона рублей. На вину Сидаша в материалах дела указывают лишь показания бывшего министра строительства Ростовской области Николая Безуглова, заявил ранее адвокат вице-губернатора. 22 июля стало известно, что суд приговорил Безуглова к двум годам лишения свободы условно, признав его виновным в злоупотреблении полномочиями.

Уголовное дело Сергея Сидаша передано для рассмотрения в Кировский райсуд Ростова-на-Дону. По этому же делу обвиняются учредитель АО "Донтрансгидромеханизация" Валентин Леванов и гендиректор этой компании Андрей Андросов, пишет сегодня "Коммерсант-Юг".

По версии следствия, все они причастны к поставкам на стройку "Ростов-Арены" дешевого мелкозернистого песка вместо предусмотренного проектом более дорогого и качественного крупнозернистого песка.

Сергею Сидашу, как и Николаю Безуглову, предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч.3 ст.285 УК РФ). Кроме того, Сидашу инкриминируется ч.4 ст.33 УК РФ (подстрекательство к преступлению путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом). Леванов и Андросов обвинены в мошенничестве в особо крупном размере.

Часть 3 ст.285 УК РФ, как и ч.3 ст.286 УК РФ, предусматривает до 10 лет лишения свободы. В ст.33 УК РФ (виды соучастников преступления) приводятся определения соучастников преступления, дополнительное наказание статья не предусматривает.

В Управлении СКР по Ростовской области раскрыть подробности расследования отказались, а адвокат Сергея Сидаша не ответил на звонок, пишет издание. Комментариев от Леванова и Андросова либо их представителей относительно передачи дела в суд также пока не поступало.

Предварительное слушание назначено на 14 августа, следует из карточки дела на сайте Кировского райсуда Ростова-на-Дону.

Примечание:

"Ростовский вице-губернатор переведен под домашний арест", "Глава ростовского Минстроя Николай Безуглов освобожден из СИЗО", "Арест ростовского министра Безуглова продлен на месяц".

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