Меняйло отчитался о проверке жалоб на издевательства над мобилизованным

19 апреля 2023, 07:53

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Конфликт между бойцами в полку, где служат мобилизованные из Северной Осетии, был вызван недопониманием и улажен после вмешательства властей, сообщил глава республики Сергей Меняйло.

Как писал "Кавказский узел", 10 апреля глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил о начале проверки действий командира подразделения, в котором издевались над мобилизованным. В этом полку служат 46 мобилизованных из Северной Осетии, проверку начала военная прокуратура, пояснил он.

Видеозапись инцидента, на который отреагировал Меняйло, опубликовал телеграм-канал Baza. На видео показан мужчина, стоящий на коленях и вытирающий кровь с лица. За кадром двое мужчин оскорбляют его, используя нецензурную лексику, один из мужчин несколько раз бьет его ногой, в том числе по лицу. Сергею Меняйло об издевательствах над военным сообщила руководитель фонда "Сердце Виктории" Вера Адаева.

Об итогах проверки Сергей Меняйло отчитался 18 апреля в своем телеграм-канале. "По моему поручению в Херсонскую область прибыл руководитель администрации главы и правительства РСО – Алания Ибрагим Гобеев («Киев»). Вместе с начальником штаба батальона «Алания» Русланом Остаевым («Скиф») и командиром группы быстрого реагирования Игорем Габуевым («Русский) он лично пообщался и с мобилизованными бойцами, и с командованием воинского подразделения", - написал чиновник.

Между тремя военнослужащими возник "межличностный конфликт", заявил он. "Мобилизованные из Осетии участниками конфликта не были, однако переживали, что ситуация может развиваться. На данный момент – разобрались. Недопонимание полностью устранено внутри полка. Дальнейшего нашего вмешательства в историю не требуется", - сообщил Меняйло.

По его словам, бойцы подтвердили, что теперь "всё в порядке". "У них установлены служебные уважительные отношения со всеми военнослужащими, в том числе с командирами. Мы, конечно, будем с парнями на связи", - говорится в публикации.

Напомним, 3 сентября, еще до начала мобилизации, Меняйло поставил перед главами районов задачу исключить бесконтрольный отъезд на Украину добровольцев из Северной Осетии. Он отметил, что жители Северной Осетии заключают контракты в других регионах, чаще – граничащих с территориями ДНР и ЛНР, при этом власти не могут проконтролировать этот процесс, "подготовить их, обеспечить всем необходимым".

К 19 сентября, по словам главы республики, в батальоны добровольцев, сформированные в Северной Осетии, вошли 700 человек. Меняйло сообщил в тот день, что североосетинские подразделения уже давно действуют на Украине. "Наш отряд "Алания" на передовой уже седьмой месяц. Отряд "Шторм" – третий месяц. Артиллерийский дивизион и танковая рота – четвертый месяц", – сказал он.

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