Меняйло отреагировал на видеозапись издевательств над мобилизованным

10 апреля 2023, 13:52

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Начата проверка действий командира подразделения, в котором служат мобилизованные из Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло после обнародования видеозаписи издевательств над военнослужащим.

Как писал "Кавказский узел", 10 февраля глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что бойцы из осетинских батальонов не причастны к вымогательству в Запорожской области. Он опроверг информацию о связях бойцов из Северной Осетии с организованной преступностью, назвав такие сообщения попыткой очернить добровольцев и мобилизованных.

В ноябре 2022 года Сергей Меняйло пообещал наказать мобилизованных из Северной Осетии, которые напали в Запорожской области на российских военных и местного жителя. Выходка военнослужащих могла быть вызвана недостаточной проверкой при мобилизации, предположили тогда некоторые пользователи Instagram*. Меняйло следует заниматься проблемами республики, а не воспитывать мобилизованных, указали другие комментаторы.

О жалобе на издевательства над мобилизованными в подразделении, где служат жители Северной Осетии, Сергей Меняйло сообщил сегодня в своем телеграм-канале.

"Вчера поздно ночью ко мне обратилась Вера Борисовна Адаева. Рассказала, что ей стало известно об издевательствах в отношении мобилизованных. Опубликовала аудио- и видеозаписи, на которых командир батальона одного из полков, выполняющих задачи на Херсонском направлении, совершенно непозволительно обращается со своими подчиненными. В этом полку служат 46 мобилизованных из Северной Осетии", - написал он.

Вера Адаева - руководитель фонда «Сердце Виктории», который, в частности, отправляет в зону военной операции грузы с гуманитарной помощью, сообщила 3 ноября 2022 года на своем сайте ГТРК "Алания".

Представители властей уже выяснили, кто этот человек, отметил Меняйло. "В военную прокуратуру СВО и военную прокуратуру Южного военного округа обратились. Сейчас идет выяснение всех обстоятельств. Держу ситуацию на контроле", - сообщил глава республики.

Чиновник признал, что "в условиях выполнения боевых задач привычны далеко не самые деликатные отношения между командирами и бойцами". Но издевательства недопустимы, заявил он.

Видеозапись инцидента, на который отреагировал Меняйло, опубликовал сегодня телеграм-канал Baza. На видео показан мужчина, стоящий на коленях и вытирающий кровь с лица. За кадром двое мужчин требуют от него объяснить, за что он извиняется. Не получив внятного ответа, они оскорбляют его, используя нецензурную лексику, а один из мужчин несколько раз бьет его ногой, в том числе по лицу.

После этого мужчина, снимающий видео, которого избитый называет "Лёхой", требует купить ему новый спальник. "Сейчас ты звонишь своему командиру, обосновываешь и купишь мне спальник, понял? Купишь новый спальник", - говорит он. "Кавказский узел" не публикует видео из-за содержащейся в нем нецензурной брани.

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