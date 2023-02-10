Меняйло отверг связь батальонов из Северной Осетии с криминалом

10 февраля 2023, 17:51

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Бойцы из осетинских батальонов не причастны к вымогательству в Запорожской области, заявил Сергей Меняло, опровергая сообщение масс-медиа о связях бойцов из Северной Осетии с организованной преступностью. Подобные сообщения он назвал попыткой очернить добровольцев и мобилизованных.

Как писал "Кавказский узел", глава Северной Осетии Сергей Меняйло 4 ноября 2022 года пообещал наказать мобилизованных из Северной Осетии, которые напали в Запорожской области на российских военных и местного жителя. Выходка мобилизованных из Северной Осетии могла быть вызвана недостаточной проверкой при мобилизации, предположили пользователи Instagram*. Меняйло следует заниматься проблемами республики, а не воспитывать мобилизованных, указали тогда другие комментаторы.

Инцидент с участием четверых мобилизованных из Северной Осетии произошел еще 30 октября: пьяные мужчины зарезали 13 коров на ферме и выгнали ее хозяина из дома, затем избили находившихся поблизости российских военных и угнали у рабочих автомобиль, а когда их машину попытались остановить - ранили сержанта из огнестрельного оружия, сообщило 3 ноября РБК.

Власти Северной Осетии проверят данные о связях задержанной в Запорожской области группы вымогателей с добровольцами и мобилизованными из республиканских батальонов "Алания" и "Шторм-Осетия" - заявил сегодня Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что получил информацию "о задержании в Мелитополе преступной группы, которая якобы имела связи с нашими добровольческими батальонами". "Если подтвердится, что какие-то контакты с преступной группой были, виновные понесут серьезное наказание! Бойцы наших батальонов "Алания" и "Шторм-Осетия" и мобилизованные из нашей республики каждый день рискуют жизнью на фронте! Бросать тень на их имена, их честь – это преступление!", - пообещал глава республики.

Спустя несколько часов он указал, что по подозрению в совершении этих преступлений еще в декабре 2022 года был задержан гражданин Украины Павел Харебов, который называет себя Паша Осетин. По его словам, в 1992 году семья Харебова бежала на Украину, всю свою жизнь он прожил там. "Каких-либо вопросов к нашим батальонам и мобилизованным в связи с задержанием Харебова не возникало", - добавил Меняйло.

В Запорожской области была пресечена деятельность этнической организованной преступной группы, которая начала свою деятельность с момента начала проведения специальной овенной операции. "Группировка была вооружена, ее члены активно поддерживали связи с представителями добровольческого батальона «Алания» и мобилизованными из Северной Осетии имели коррупционные связи в правоохранительных органах региона" - сообщило сегодня ТАСС.

Меняйло подчеркнул, что выступает против применения формулировки "этническая преступная группа". По его мнению "у преступников нет национальности", а остальные факты подтверждают "отсутствие "этнического компонента" в данной конкретной группировке, - указал глава республики.

"Кавказский узел" также писал, что 22 ноября 2021 года парламент Чечни внес в Госдуму проект поправок в закон "О СМИ", предусматривающих запрет на публикацию сведений о национальности и вероисповедании людей, причастных к преступлениям. Спикер парламента Магомед Даудов объяснил эту инициативу "необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира". 22 апреля правительство России отказалось поддержать внесенный парламентом Чечни законопроект.

Отказ правительства России поддержать внесенный парламентом Чечни законопроект о запрете упоминать в СМИ национальность и вероисповедание преступников был ожидаемым, так как существуют криминальные сюжеты, завязанные именно на этническом компоненте. При этом проблема существует, и федеральные медиа часто педалируют тему этничности преступлений, что приводит к формированию в обществе стереотипов, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и правозащитники.

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