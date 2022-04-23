Правительство не поддержало предложенный парламентом Чечни запрет упоминания национальности преступников

23 апреля 2022, 09:02

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Правительство России отказалось поддержать внесенный парламентом Чечни законопроект о запрете в СМИ упоминания национальности и вероисповедания людей, причастных к преступлениям. Существующие правовые нормы содержат достаточно положений, которые и без прямого запрета на указание национальности и вероисповедания позволяют обеспечить взвешенное и объективное распространение таких сведений, считает правительство России.

Как писал "Кавказский узел", 22 ноября 2021 года парламент Чечни внес в Госдуму проект поправок в закон "О СМИ", предусматривающих запрет на публикацию сведений о национальности и вероисповедании людей, причастных к преступлениям. Спикер парламента Магомед Даудов объяснил эту инициативу "необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира".

Правительство России не поддержало на внесенный в Госдуму парламентом Чечни законопроект о запрете упоминания национальности и вероисповедания людей, причастных к преступлениям, сообщил сегодня "Коммерсант".

Существующие нормы позволяют обеспечить взвешенное и объективное распространение таких сведений, считает правительство.

Правительство России напомнило, что статьей 51 закона о СМИ установлен запрет "на использование права журналиста на распространение информации с целью опорочить гражданина или отдельные категории граждан исключительно по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и работы, а также в связи с их политическими убеждениями", сообщил сегодня со ссылкой на отзыв правительства, размещенный в думской электронной базе, ТАСС.

Законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" запрещается распространение информации, которая направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также иной информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность, отметил кабинет министров.

"Таким образом, существующие правовые нормы содержат достаточно положений, которые и без прямого запрета на указание национальности, вероисповедания и принадлежности к народам Российской Федерации позволяют обеспечить взвешенное и объективное распространение таких сведений с использованием средств массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетей", - сказано в документе.

Установление предусмотренного законопроектом запрета "наравне с запретом на распространение указанных сведений, представляющих общественную опасность, вызывает сомнение, поскольку в отсутствие исключительных оснований, перечисленных в части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации, такой запрет будет означать произвольное ограничение конституционных прав и свобод", указало правительство.

Правительство России напомнило, что Госдумой ранее был отклонен законопроект "с аналогичным предметом правового регулирования", который также не был им поддержан. "С учетом изложенного правительство Российской Федерации представленный законопроект не поддерживает", - процитировало документ агентство.

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* – 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.