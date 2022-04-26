Аналитики назвали ожидаемым отказ правительства от идеи запретить упоминать национальность преступников в СМИ

26 апреля 2022, 01:59

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Отказ правительства России поддержать внесенный парламентом Чечни законопроект о запрете упоминать в СМИ национальность и вероисповедание преступников был ожидаем, так как существуют криминальные сюжеты, завязанные именно на этническом компоненте, считает журналистка Надежда Ажгихина. При этом проблема существует, и федеральные медиа часто педалируют тему этничности преступлений, что приводит к формированию в обществе стереотипов, отметили правозащитники Руслан Кутаев и Светлана Ганнушкина.

Как писал "Кавказский узел", 22 ноября 2021 года парламент Чечни внес в Госдуму проект поправок в закон "О СМИ", предусматривающих запрет на публикацию сведений о национальности и вероисповедании людей, причастных к преступлениям. Спикер парламента Магомед Даудов объяснил эту инициативу "необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира". 22 апреля правительство России отказалось поддержать внесенный парламентом Чечни законопроект.

Ажгихина: Бывают криминальные сюжеты, которые завязаны на этническом компоненте

Решение правительства России было ожидаемым, заявила 25 апреля корреспонденту "Кавказского узла" директор "ПЭН-Москва", журналистка Надежда Ажгихина.

"Общественный интерес предполагает знание всех обстоятельств, в том числе криминальных действий. А поскольку бывают криминальные сюжеты, которые завязаны на этническом компоненте, не учитывать их нельзя. С другой стороны, нельзя педалировать, злоупотреблять и говорить, что человек, выходец с Кавказа, ограбил старушку, побуждая думать, что все уроженцы Кавказа грабят старушек. Но есть случаи, когда абсолютно невозможно не указывать происхождение жертв или злодеев, когда по этническому признаку бьют мигрантов в Москве. Сказать, что группа подростков избила подростков – ничего не сказать. Если, например, группа националистов избила выходца из Средней Азии или уроженца Кавказа с криками: "Кавказцы, вон из России", "Россия для русских" – это тема, и не сказать об этом нельзя", – отметила Надежда Ажгихина.

При этом, называя решение "совершенно разумным", журналистка обращает внимание на оборотную сторону, правоприменение. "Важно, чтобы во время рассмотрения дела все эти обстоятельства были как-то учтены. И без нужды говорить, что вот, чеченский мальчик с кем-то подрался, и ему надавали по голове – нет, конечно, если это бытовая ссора. А если с криками: "Мы хозяева в вашей Москве и заткнитесь" ездят и стреляют по улицам – то это предмет обсуждения. Мы живем не в безвоздушном пространстве, любой закон может быть использован по-разному. Разумные законы исполняются криво или не исполняются. В то же время люди, которые хотят злоупотребить буквой закона, они часто ищут возможности для того, чтобы расправиться с неугодными местным властям, с кем-то конкретно – мы это знаем", – считает Ажгихина.

Она считает важным то обстоятельство, что законодатель посчитал не нужным скрывать этническую принадлежность участников криминальных действий, уточняя, что само законодательство уже содержит в себе такие нормы. "Сейчас мы вообще находимся в особых условиях. Но ведь в законодательстве все равно указано, что это объявляется, когда это имеет значение для дела. Получается, что кто-то кого-то у нас когда-то убил, ограбил, избил – в чем причина? Как в каждом деле, здесь все в деталях, в чем на самом деле суть, что имеет значение. Этнические вещи – очень тонкие, надо все учитывать, но главный аргумент, который был у противников полного запрета на указание этнического происхождения участников конфликта, было то, что из-под ответственности тогда выпадут все националистические проявления, которые есть и которые, к счастью, уголовно наказуемы – это важно. Другое дело, что надо контролировать общественным контролем, которого совсем мало, но этот инструмент со временем будет играть какую-то важную роль", – считает Ажгихина.

Журналистка предположила, что решение правительства РФ – демонстрация принципа "закон один для всех". «Мне кажется, что это решение - в том числе некий, не самый важный, но вполне конкретный штрих, который указывает на то, что у нас есть федеральная власть, федеральное законодательство, которому все субъекты должны как-то следовать. Сказать, что это будет иметь судьбоносное, глобальное значение в принципе сложно. Но это важно, и это будет напоминанием о том, что в нашей стране закон один для всех", – заключила Надежда Ажгихина.

Кутаев: Медиа регулярно педалируют темы этничности преступлений

Федеральные медиа систематически и целенаправленно педалируют тему этничности преступлений для создания стереотипов и преступных образов из жителей определенных регионов, считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

"Это была одна из редких инициатив, которая могла исходить от кого угодно, в том числе от парламента Чеченской Республики. На самом деле федеральные журналисты, имперцы всегда осознанно, целенаправленно выставляют кавказцев, мусульман, чеченцев напоказ, что эти люди являются преступниками, что они склонны к преступлениям, терроризму и так далее. Инициатива парламента ЧР была хорошей, но то, что не приняли, это для обывателей не является каким-то показательным действием. Потому что в принципе это мало кто сейчас помнит и наблюдает на фоне происходящего на Украине. И даже без Украины это было ожидаемо", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Решение правительства России не отразится на имидже главы Чечни, полагает Кутаев, однако называет это "очередным сигналом для Кадырова и властей региона". "Это еще один сигнал того, что федеральный центр ни во что их не ставит, они наверняка и сами это знают. Это доказательство того, что их просто используют, когда они делают то, что спускается сверху вниз. А когда была инициатива от них – она сразу же была пресечена", – заключил Кутаев.

Ганнушкина: Этническое происхождение не имеет отношения к преступности

Решение правительства ничего не менять никак не отразится на имидже и политическом весе Рамзана Кадырова, считает председатель Комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина.

"Просто правительство отказалось что бы то ни было менять, оно не приняло какого-то позитивного решения. Я в этом смысле поддерживаю инициативу не упоминать национальность преступников. Какое она имеет отношение к делу? Гражданство – это другое дело. А говорить об этническом происхождении – какое отношение это имеет к преступности? Неонацистские группировки не имеют отношения к национальности. Среди русских националистов, что, только этнические русские? Иосиф Виссарионович, когда ему показали грузинские танцы во время репрессий, сказал, что он человек русской культуры, что это ему чуждо. С хорошим акцентом всю жизнь говорил человек русской культуры, не имея отношения к этническому происхождению русского, был русским националистом", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитница указала, что гипертрофия этничности преступлений приводит к стереотипам в обществе. "Во время взрыва на Пушкинской площади [в Москве] туда приехал мэр Лужков, который заявил, что он "чувствует след чеченцев". Я тогда сказала, что человеку с таким обонянием цены не будет в какой-нибудь парфюмерной промышленности, или, например, он может охотиться без собаки. Он взял "чеченский след", но каким образом? Мир един, мы все похожи друг на друга, начиная от гигантов-скандинавов и кончая пигмеями Африки. Люди похожи друг на друга гораздо больше, чем разные породы собак. Однако собака всегда знает, что она тоже собака", – заключила Светлана Ганнушкина.

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