Два военных из Калмыкии погибли на Украине

16 апреля 2023, 19:35

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Командир отделения Олег Санджиев и рядовой Эрдни Олчанов погибли на Украине, сообщили власти двух райнов Калмыкии. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 20 жителей Калмыкии.

"Кавказский узел" писал, что контрактник Владимир Саномпилов стал 18-м жителем Калмыкии, чью гибель на Украине подтвердили власти.

Житель Кетченеров, командир отделения Олег Санджиев погиб на в ходе военной операции на Украине, сообщила администрация Кетченеровского района в своем Telegram-канале. Санджиеву было 30 лет, он погиб в апреле 2022 года, следует из информации на мемориальной доске, фотографии которой приложены к сообщению.

Уроженец Элисты Эрдни Олчанов погиб на Украине 30 сентября 2022 года, он служил в звании рядового, сообщила администрация Приютненского района в своем Telegram-канале, отчитываясь об открытии парты героя в память о погибших.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 20 жителей Калмыкии. Всего с начала военной операции власти и силовики к 16.20 мск 1 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1739 жителей юга России, в том числе 964 жителей СКФО и 775 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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