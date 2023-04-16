Мобилизованный из Волжского убит на Украине

16 апреля 2023, 12:03

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Житель Волжского Роман Шевченко, который ранее был мобилизован, погиб на Украине. С начала специальной военной операции подтверждена гибель в ходе нее не менее 314 жителей Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 апреля стало известно, что на Украине погиб Савелий Шашков. Он стал, по меньшей мере, 313-м военнослужащим из Волгоградской области, чья гибель в ходе спецоперации была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб 30-летний житель Волжского Роман Шевченко, сообщила 15 апреля "Волгоградская правда" со ссылкой на местный военкомат.

Роман Шевченко похоронен 14 апреля в родном городе, у него остались супруга, сын и дочь. До мобилизации он работал монтажником, передал "Блокнот Волгоград".

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в ней не менее 314 жителей Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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