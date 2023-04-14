14 апреля 2023, 17:23

Военный из Волгоградской области убит на Украине

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Контрактник Савелий Шашков погиб на Украине, сообщил депутат Госдумы Андрей Гимбатов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 313 жителей Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что боец ЧВК "Вагнер" Андрей Качапкин стал 312-м жителей Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Житель Краснослободска Савелий Шашков погиб в военной операции на Украине, сообщил сегодня в своем Telegram-канале депутат Госдумы Андрей Гимбатов.  Прощание с Шашковым состоится 15 апреля в Краснослободске. У погибшего осталась беременная жена, говорится в сообщении. 

Савелий служил по контракту, он погиб 3 апреля, сообщило сегодня издание V1.

Таким образом, с начала специальной военной операции официально подтверждена гибель не менее 313 жителей Волгоградской области. Власти и силовики на 17.20 мск 14 апреля сообщили о гибели на Украине не менее 1734 жителей юга России, в том числе 961 жителя СКФО и 773 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, погибших в ходе спецоперации, составленный на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Житель Астраханской области убит в военной операции", "Спортсмен из Краснодарского края погиб на Украине", "Два жителя Дагестана погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

14 апреля 2023, 16:40

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