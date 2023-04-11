Житель Волгоградской области убит на Украине

11 апреля 2023, 14:33

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Боец ЧВК "Вагнер" Андрей Качапкин погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Новоаннинского муниципального района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 312 жителей Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что лейтенант Артем Павлущенко стал 311-м уроженцем Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Житель поселка Полевого Андрей Качапкин погиб "при выполнении боевых задач в составе ЧВК "Вагнер"", сообщила сегодня администрация Новоаннинского муниципального района. Ему было 40 лет, у него остались мать и четыре сестры, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

О том, что Качапкин в составе ЧВК "Вагнер" принимал участие в военной операции на Украине, проинформировало сегодня издание "Городские вести".

Таким образом, с начала специальной военной операции официально подтверждена гибель не менее 312 жителей Волгоградской области. Власти и силовики на 14.30 мск 11 апреля сообщили о гибели на Украине не менее 1726 жителей юга России, в том числе 957 жителей СКФО и 769 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, погибших в ходе спецоперации, составленный на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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