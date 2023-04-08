Похоронен погибший на Украине офицер из Волгограда

08 апреля 2023, 19:13

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В Волгограде похоронен погибший в военной операции на Украине лейтенант Артем Павлущенко. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 311 жителей Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 7 апреля мэрия Камышина сообщила о гибели в военной операции военнослужащего Виталия Хрипункова. Он стал по меньшей мере 310-м уроженцем Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

На Центральном кладбище в Волгограде похоронили 26-летнего военнослужащего Артема Павлущенко, погибшего в военной операции на Украине, сообщает сегодня «Высота 102».

Павлущенко погиб в ночь на 18 марта, информацию о гибели лейтенанта подтвердили военном комиссариате, пояснив, что Артем Павлущенко был членом штурмового отряда, пишет V1.ru.

Мать погибшего Инна Павлущенко отметила, что ее сын был выпускником Московского общевойскового командного училища, информирует издание.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 311 жителей Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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