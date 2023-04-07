07 апреля 2023, 18:12

Житель Камышина убит на Украине

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Военнослужащий Виталий Хрипунков погиб на Украине, сообщила администрация Камышина. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 310 жителей Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", боец ЧВК "Вагнер" Николай Воронин  стал 309-м уроженцем Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Военнослужащий Виталий Хрипунков погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Камышина в своем Telegram-канале. Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны. 

Таким образом, с начала специальной военной операции официально подтверждена гибель не менее не менее 310 жителей Волгоградской области. Власти и силовики на 18.10 мск 7 апреля сообщили о гибели на Украине не менее 1713 жителей юга России, в том числе 948 жителей СКФО и 765 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, погибших в ходе спецоперации, составленный на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Стало известно о гибели жителя Новочеркасска на Украине", "Житель Дагестана погиб на Украине", "Два жителя Астраханской области погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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