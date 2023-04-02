Николай Воронин, фото: Ольга Мопедова, https://v1.ru/text/gorod/2023/04/02/72185825/

02 апреля 2023, 23:52

Житель Волгоградской области погиб на Украине

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Боец ЧВК "Вагнер" Николай Воронин погиб в ходе специальной военной операции. Он стал 309-м жителем Волгоградской области, погибшим на Украине.

Как сообщал "Кавказский узел", к 31 марта представители властей официально подтвердили гибель в военной операции на Украине не менее 308 жителей Волгоградской области.

Под Волгоградом в хуторе Верхняя Бузиновка 2 апреля простились с погибшим на Украине бойцом ЧВК 32-летним Николаем Ворониным,  Информацию об этом подтвердил глава Клетского района Александр Игнатченко, сообщило издание V1.

По словам родных, Николай Воронин более 10 лет провел в армии и в ЧВК.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 309 жителей Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Мобилизованный из Апшеронска убит на Украине", "Житель Дагестана погиб на Украине", "Похоронен погибший на Украине житель Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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