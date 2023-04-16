16 апреля 2023, 16:49

Музраев обжаловал приговор по делу о поджоге дома Бочарова

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Бывший глава управления Следкома, осужденный на 20 лет по делу о поджоге дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, обжаловал приговор.

Как писал "Кавказский узел", суд приговорил генерала Михаила Музраева к 20 годам колонии, признав его виновным в теракте в связи с поджогом дома губернатора Волгоградской области, незаконном обороте оружия и злоупотреблении должностными полномочиями. Второй подсудимый, предприниматель Владимир Зубков, осужден на 14 лет лишения свободы по обвинению в теракте. Оба подсудимых отказались признать вину.

Дело бывшего главы управления Следкома по Волгоградской области генерала Музраева и волгоградского предпринимателя Владимира Зубкова, обвиненных в теракте, рассматривалось в суде с августа 2021 года. Музраев в суде отверг обвинение в поджоге дома губернатора, заявив, что поддерживал политику губернатора, причем с Андреем Бочаровым у него сложились дружеские отношения. По версии подсудимого, поджог был осуществлен организованной преступной группой, лидер которой хотел отомстить Бочарову. О деле Музраева можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как поссорились губернатор Бочаров и генерал Музраев".

Бывший руководитель управления Следкома России по Волгоградской области Михаил Музраев подал жалобу на приговор Южного окружного военного суда.

"В процессе Музраев сразу отметил, что он не согласен с приговором. 13 апреля был обозначен как последний день для подачи жалобы. Жалоба защитников поступила. Прокурор может заявить возражение до 24 апреля. Материалы будет рассматривать Апелляционный военный суд", - процитировало сегодня агентство "Высота 102" слова представителя пресс-службы Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону. Жалоба на приговор также поступила и от адвокатов Владимира Зубкова, говорится в сообщении.

Как следует из карточки дела на сайте Южного окружного военного суда, после вынесения приговора были поданы три апелляционных жалобы защитниками, две жалобы осужденными и вынесено апелляционное представление прокурором.

Свидетели обвинения первоначально отрицали причастность Музраева и Зубкова к преступлению, но в суде изменили свои показания, утверждает защита Музраева. Депутат облдумы Александр Осипов заявил в суде, что Михаил Музраев участвовал в расследовании громких дел в рамках своих обязанностей, а политическую подоплеку в действиях генерала пытались найти, если они затрагивали интересы влиятельных людей.

В ночь на 16 ноября 2016 года была предпринята попытка поджога дома, в котором жил Андрей Бочаров. В мае 2019 года силовики заявили о причастности к происшествию пяти членов организованной преступной группы, в частности, Дмитрия Ушакова и Ивана Железнякова, а ее лидером объявлен бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов. Он был задержан в мае 2019 года. 10 июня 2019 года по делу о покушении на губернатора также был арестован Михаил Музраев, который руководил областным управлением СКР в 2007-2018 годах.

23 ноября 2020 года суд приговорил Дмитрия Ушакова к восьми годам, а Ивана Железникова – к 6,5 года колонии строгого режима, признав их виновными в поджоге дома губернатора. 22 января 2021 года приговор был оставлен в силе.

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Примечание:

"Музраев счел местью показания свидетеля обвинения", "Суд продлил арест Михаилу Музраеву", "Адвокат сообщил об ухудшении состояния здоровья Музраева".

Автор: "Кавказский узел"

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