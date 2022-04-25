Адвокат сообщил об ухудшении состояния здоровья Музраева

25 апреля 2022, 03:31

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Бывший начальник волгоградского управления Следкома Михаил Музраев находится под стражей уже почти три года, и за это время состояние его здоровья значительно ухудшилось, обострились хронические заболевания, сообщил его адвокат Владимир Семенцов.

Как писал "Кавказский узел", с 16 августа 2021 года Южный окружной военный суд рассматривает дело Михаила Музраева и волгоградского предпринимателя Владимира Зубкова по статье о теракте. В суде Музраев заявил, что поддерживал политику губернатора, причем с Андреем Бочаровым у него сложились дружеские отношения, а поджог дома губернатора, в причастности к которому обвиняется Музраев, был осуществлен организованной преступной группой, лидер которой хотел отомстить Бочарову. В ходе предварительного следствия свидетели обвинения по делу о поджоге дома губернатора Бочарова отрицали причастность к преступлению Музраева и Зубкова, но в суде они изменили свои показания, утверждает защита Музраева. 22 февраля Южный окружной военный суд продлил до 12 июня арест генералу Михаилу Музраеву. 6 апреля Музраев заявил, что показания свидетеля, бывшего руководителя отдела полиции по Волгоградской области Михаила Цукрука являются местью за честное исполнение обязанностей.

Адвокат Михаила Музраева Владимир Семенцов сообщил об ухудшении здоровья своего подзащитного. По его словам, несмотря на то, что процесс идет с лета 2021 года, он даже не дошел до "экватора", так как неоднократно прерывался из-за антиковидных ограничений. Музраев при этом находится под стражей уже почти три года, и за это время у него обострились хронические заболевания, пишет 24 апреля "Коммерсант".

Семенцов отметил, что, по мнению независимых специалистов, есть риски для жизни Музраева, в том числе связанные с перенесенным в 2014 году обширным инсультом. Тем не менее, добавил адвокат, его подзащитный "намерен бороться до конца за свое честное имя".

Напомним, что в ночь на 16 ноября 2016 года была предпринята попытка поджога дома, в котором жил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, в элитном поселке Латошинка. Правоохранительные органы возбудили уголовные дела об умышленном повреждении имущества и покушении на убийство в связи с профессиональной деятельностью. В мае 2019 года сотрудники СКР, УФСБ и МВД заявили о причастности к происшествию пяти членов организованной преступной группы, в частности, Дмитрия Ушакова и Ивана Железнякова, а ее лидером объявлен бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов. Он был задержан в мае 2019 года. 10 июня 2019 года по делу о покушении на губернатора Андрея Бочарова также был арестован генерал Михаил Музраев, который руководил управлением СКР по Волгоградской области в 2007-2018 годах. 23 ноября 2020 года суд приговорил Дмитрия Ушакова к восьми годам, а Ивана Железникова – к 6,5 года колонии строгого режима, признав их виновными в поджоге дома губернатора Андрея Бочарова. 22 января 2021 года приговор был оставлен в силе.

Напомним, что генерал Михаил Музраев руководил управлением СКР по Волгоградской области в 2007-2018 годах. Он арестован 10 июня 2019 года по делу о покушении на губернатора Андрея Бочарова в ноябре 2016 года, когда была совершена попытка поджога дома Бочарова в волгоградском поселке Латошинка. За этим могут стоять представители криминальных и бизнес-структур, предположили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. В августе 2021 года Музраев в суде заявил, что не был связан с криминальной группировкой, а сам занимался борьбой с преступностью.

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