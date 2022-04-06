Музраев счел местью показания свидетеля обвинения

06 апреля 2022, 15:24

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Бывший руководитель управления полиции по Волгоградской области Михаил Цукрук в своих показаниях по делу Музраева заявил, что тот инициировал его уголовное преследование, а также обвинил подсудимого в связях с криминалом. Музраев назвал показания Цукрука местью за честное исполнение своих обязанностей, рассказал адвокат.

Как писал "Кавказский узел", с 16 августа 2021 года Южный окружной военный суд рассматривает дело Михаила Музраева и волгоградского предпринимателя Владимира Зубкова по статье о теракте. В суде Музраев заявил, что поддерживал политику губернатора, причем с Андреем Бочаровым у него сложились дружеские отношения, а поджог дома губернатора, в причастности к которому обвиняется Музраев, был осуществлен организованной преступной группой, лидер которой хотел отомстить Бочарову. В ходе предварительного следствия свидетели обвинения по делу о поджоге дома губернатора Бочарова отрицали причастность к преступлению Музраева и Зубкова, но в суде они изменили свои показания, утверждает защита Музраева. 13 декабря 2021 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону продлил арест Михаилу Музраеву на три месяца. 22 февраля Южный окружной военный суд продлил до 12 июня арест генералу Михаилу Музраеву.

В ночь на 16 ноября 2016 года была предпринята попытка поджога дома, в котором жил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, в элитном поселке Латошинка. Правоохранительные органы возбудили уголовные дела об умышленном повреждении имущества и покушении на убийство в связи с профессиональной деятельностью. В мае 2019 года сотрудники СКР, УФСБ и МВД заявили о причастности к происшествию пяти членов организованной преступной группы, в частности, Дмитрия Ушакова и Ивана Железнякова, а ее лидером объявлен бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов. Он был задержан в мае 2019 года. 10 июня 2019 года по делу о покушении на губернатора Андрея Бочарова также был арестован генерал Михаил Музраев, который руководил управлением СКР по Волгоградской области в 2007-2018 годах. 23 ноября 2020 года суд приговорил Дмитрия Ушакова к восьми годам, а Ивана Железникова – к 6,5 года колонии строгого режима, признав их виновными в поджоге дома губернатора Андрея Бочарова. 22 января 2021 года приговор был оставлен в силе.

4 апреля в суде были допрошены два свидетеля обвинения – бывший руководитель Главного управления МВД по Волгоградской области Михаил Цукрук и бывший председатель Комитета по образованию и науке администрации Волгоградской области Мария Симонова, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Музраева Андрей Грохотов.

"Цукрук на стадии следствия сам проявил инициативу быть свидетелем по уголовному делу Музраева Суть его показаний можно свести к нескольких тезисам. Первый - вступив на свою должность и изучив оперативную обстановку в 2005 году он обнаружил, что в регионе действует преступное сообщество под руководством Владимира Кадина, а практически все правоохранительные органы настроены против занимавшего на тот момент пост мэра Волгограда Евгения Ищенко. Второй тезис - в 2006 году его оперативные сотрудники задокументировали "воровскую сходку" членов подольской преступной группировки, на которой был замечен Музраев, материалы по этой встрече в том же году были направлены в местное управление ФСБ РФ, МВД и Главному федеральному инспектору; в дальнейшем видеозапись встречи была продемонстрирована в передаче "Честный детектив". Третье - также в 2006 году сотрудники Цукрука направили в прокуратуру области материал о незаконных действиях с алкогольной продукцией в отношении предприятия, возглавляемого Петром Башелутсковым. Однако, по мнению Цукрука, уголовное дело не было возбуждено из-за заинтересованности высокопоставленных лиц из числа государственных структур", - сообщил Грохотов.

По словам адвоката, Михаил Цукрук "также рассказал о своем уголовном деле, отметив, что обвинения необоснованы, а указания следователям по делу поступали от Музраева, который был заинтересован в снятии Цукрука с занимаемой должности и инициировал уголовное преследование".

Ранее Следком сообщал, что бывший руководитель волгоградского управления СКР Михаил Музраев будет проверен на причастность к другим преступлениям. Уголовными делами, которые находились лично на контроле у Музраева и расследовались при его непосредственном участии, были дела мэра Волгограда Евгения Ищенко, спикера волгоградской городской думы Павла Карева и тогдашнего начальника ГУВД по Волгоградской области Михаила Цукрука.

Музраев категорически отрицает озвученные Цукруком версии событий, считает, что они полностью искажают реальные обстоятельства, а причиной этого может являться месть бывшего руководителя ГУ МВД по Волгоградской области за принципиальное исполнение Музраевым своих должностных обязанностей, отметил адвокат.

"По мнению Музраева, именно Главное управление МВД по Волгоградской области и местный РУОП должны были заниматься борьбой с организованной преступностью, однако, установив наличие преступного сообщества в области и его лидеров Цукрук за период своей работы так и не организовал работу по привлечению к ответственности подозреваемых. Музраев ссылается на неоднократные письма и представления бывшего прокурора Волгоградской области Беляка и самого Музраева в адрес Цукрука с требованиями проверить причастность Башелутского, Кадина к совершению преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов, незаконным оборотом алкоголя, требованиями активизации работы в отношении преступных групп и сообществ, а также по фактам пропажи крупных партий спирта из под вооруженной охраны ОМОН ГУВД. Музраев также выносил требования в ГУВД по делу, в рамках которого разрабатывался Кадин, но, по его словам, ГУВД не вело сбор и фиксацию компрометирующих сведений по этому делу", - сообщил Грохотов. По его словам, Музраев также напомнил, что дело о нарушениях на Волгоградском ликеро-водочном заводе было возбуждено с его согласия, но расследовалось оно в ГУВД, и руководство этого ведомства не выполняло требования прокуратуры и заявляло об отсутствии судебных перспектив по уголовному делу.

Генерал Михаил Музраев руководил управлением СКР по Волгоградской области в 2007-2018 годах. Он арестован 10 июня 2019 года по делу о покушении на губернатора Андрея Бочарова в ноябре 2016 года, когда была совершена попытка поджечь дом Бочарова в волгоградском поселке Латошинка. За этим могут стоять представители криминальных и бизнес-структур, предположили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. В августе 2021 года Музраев в суде заявил, что не был связан с криминальной группировкой, а сам занимался борьбой с преступностью.

Адвокат заявил, что "упоминание Цукруком в своих показаниях "воровской сходки" 2006 года с участием Музраева, вызывает у Музраева недоумение, так как этот вопрос много лет назад закрыт. "По результатам проверок Генеральной прокуратуры, по результатам судов с ВГТРК, по результатам следственных действий в рамках уголовного дела в отношении Ищенко, утверждения руководителя ГУВД не нашли своего подтверждения. Музраев указал на банальную фальсификацию. Установлено, что запись была сделана, когда он присутствовал на конных скачках 7 мая 2006 года, ежегодно организуемых "Садами Придонья". Там присутствовало около 12 000 зрителей, губернатор Максюта, его заместители, множество других чиновников и предпринимателей вместе со своими семьями, в том числе Владимир Зубков. Из записи был выбран фрагмент без звука и сопровожден компрометирующими комментариями, не соответствующими действительности", - подчеркнул Грохотов.

Адвокат добавил, что по словам Музраева, уголовное дело в отношении Цукрука "возбуждалось на основании материалов начальника Управления собственной безопасности ГУВД, а производство по делу большую часть времени находилось не в волгоградском Следкоме, а в Следственном управлении при прокуратуре Южного федерального округа". "Государственное обвинение в отношении Цукрука также осуществляла не прокуратура Волгоградской области, а Главное управление Генеральной прокуратуры России в ЮФО и закончилось все обвинительным приговором, вступившим в законную силу. Все это указывает на объективность и законность уголовного преследования Цукрука, независимого от Музраева", - заключил адвокат.

Волгоградский областной суд 28 октября 2006 года не удовлетворил надзорную жалобу адвокатов бывшего начальника ГУВД Волгоградской области Михаила Цукрука, приговоренного к двум годам условно за превышение должностных полномочий. По версии следствия и суда, в начале апреля 2006 года в ходе выездного совещания ГУВД Волгоградской области, проходившего в госпитале ГУВД по Волгоградской области, Михаил Цукрук потребовал от подчиненных собрать деньги для проведения ремонта госпиталя, более 800 сотрудников органов внутренних дел сдали принадлежащие им деньги, которые были перечислены для ремонта и обустройства палат госпиталя. Всего, по данным следствия, на внебюджетный фонд ГУВД области в результате незаконных действий было перечислено 2 млн 269 тысяч 556 рублей.

Музраев подготовил подробные показания по обстоятельствам, затронутым в показаниях Цукрука с указанием конкретных дат, номеров, содержанием писем и представлений прокуратуры, дат и содержанием различных совещаний, с представлением соответствующих копий документов, которые у него имеются, рассказал адвокат. "Все это он планирует заявить, когда будет представлять доказательства и надеется на объективную оценку судом имеющихся между ним и Цукруком противоречий", - сказал он.

По словам Грохотова, "второй допрошенный свидетель Мария Симонова, по мнению защиты, является примером очень спорных методов доказывания вины Музраева со стороны обвинения". В период работы Музраева в Волгоградской области она была привлечена к уголовной ответственности, рассказал адвокат. По его словам, теперь свидетели, которые были осуждены в период работы Музраева указывают, что он "привлекал их к уголовной ответственности, имея какие-то свои интересы".

В июле 2012 года Симонова была арестована по подозрению в организации систематической слежки за своей подчиненной, в чем ей помогали три человека из коммерческих фирм, специализирующихся на охранной деятельности.На стадии предварительного расследования подозреваемые не признали своей вины. 10 января 2013 года суд Ворошиловского района признал виновной Марию Симонову в организации слежки за своей подчиненной, главным финансистом комитета по образованию Мариной Сиволобовой, и вынес решение о выплате Симоновой штрафа в размере 210 тысяч рублей. Ее сообщники из фирм, специализирующихся на охранной деятельности, также были оштрафованы: Дмитрий Фокин и Владислав Дармодехин - на 300 тысяч рублей каждый, а Игорь Овчаренко на 250 тысяч рублей. Симоновой запрещено также занимать должности на госслужбе в течение двух лет.

"Симонову Музраев не знал, преступление по ней и другим лицам было выявлено сотрудниками местного УФСБ, основными доказательствами по делу явились записи спецслужб ее телефонных разговоров, разговоров других подсудимых - Дармодехина, Овчаренко, которые прослушивались и проверялись УФСБ на причастность к совершению совсем других преступлений", - сообщил адвокат.

Следующее заседание запланировано 28 апреля, сообщил Грохотов.

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