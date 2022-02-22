22 февраля 2022, 20:52

Суд продлил арест Михаилу Музраеву

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Южный окружной военный суд продлил сегодня до 12 июня арест генералу Михаилу Музраеву, сообщил его адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", с 16 августа Южный окружной военный суд рассматривает дело Михаила Музраева и волгоградского предпринимателя Владимира Зубкова по статье о теракте. В суде Музраев заявил, что поддерживал политику губернатора, причем с Андреем Бочаровым у него сложились дружеские отношения, а поджог дома губернатора, в причастности к которому обвиняется Музраев, был осуществлен организованной преступной группой, лидер которой хотел отомстить Бочарову. В ходе предварительного следствия свидетели обвинения по делу о поджоге дома губернатора Бочарова отрицали причастность к преступлению Музраева и Зубкова, но в суде они изменили свои показания, утверждает защита Музраева. 13 декабря Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону продлил арест Михаилу Музраеву на три месяца.

Попытка поджога дома в элитном поселке Латошинка, где жил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, произошла в ночь на 16 ноября 2016 года. В мае 2019 года сотрудники СКР, УФСБ и МВД заявили о причастности к происшествию пяти членов организованной преступной группы, в частности, Дмитрия Ушакова и Ивана Железнякова, а ее лидером объявлен задержанный тогда же бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов. Музраева арестовали 10 июня 2019 года. Областным управлением Следкома он руководил в 2007-2018 годах. В ноябре 2020 года суд приговорил Дмитрия Ушакова к восьми годам, а Ивана Железникова – к 6,5 года колонии строгого режима. Приговор оспорила защита Михаила Музраева, не согласная с прописанной в решении суда его ролью в этом деле, но 22 января 2021 года приговор был оставлен в силе.

Суд сегодня постановил продлить срок ареста Музраева еще на три месяца, сообщил корреспонденту "Кавказского узла". адвокат Андрей Грохотов.

«Мы просили домашний арест. Прокурор опасается, что Музраев воздействует на свидетелей, попытается скрыться, но такая мера пресечения свободой не является. Все риски, о которых говорит прокурор, при данной мере пресечения невозможны. Однако, с точки зрения здоровья такая мера пресечения была бы полегче и, возможно, какая –то медицинская помощь была бы  оказана», - пояснил адвокат.

По словам адвоката, Музраев периодически жалуется на состояние здоровье. «Он в возрасте, с хроническими заболеваниями», - отметил Грохотов.

В последние месяцы заседания проходят с большими перерывами, так как был карантин. Сейчас доказательства оглашает прокурор, доказательств еще много, список свидетелей большой, отметил адвокат.

«Следующее заседание состоится 14 марта», - сказал он.

Примечание:

"Предприниматель из Волгограда осужден на шесть лет за поджог дома губернатора", "Музраев назвал протокол обыска сфальсифицированным", "Генерал Музраев отказался признать вину в суде".

Автор: Ольга Черкасова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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