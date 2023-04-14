Власти пообещали возместить ущерб жителям Зязиков-Юрта по окончании КТО

14 апреля 2023, 19:50

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Оценка ущерба домам, поврежденным при перестрелке с предполагаемыми боевиками в Зязиков-Юрте, будет проведена по окончании режима контртеррористической операции, заявила администрация Малгобекского района.

Как писал "Кавказский узел", 5 апреля во время контртеррористической операции силовики обнаружили группу предполагаемых боевиков в селе Зязиков-Юрт. В перестрелке погибли три сотрудника полиции, еще восемь силовиков получили ранения, а предполагаемым боевикам удалось скрыться. Дом, где укрывались предполагаемые боевики, был изрешечен десятками пуль. Соседний дом тоже серьезно пострадал, его хозяйка надеется на помощь властей. Власти обязаны компенсировать повреждения после оценки ущерба, для этого пострадавшим нужно обратиться в суд, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы. Владелец одного из домов Ахмед рассказал, что никто из чиновников не обследовал дома жителей Зязиков-Юрта, поврежденные во время перестрелки силовиков с предполагаемыми боевиками 5 апреля.

"Прошла неделя, но никто из администрации Малгобекского района, из правительства к нам на пришел, жилье не обследовал. Никто нам помощь в восстановлении поврежденного жилья не обещал, хотя такая ситуация возникла не по нашей вине. Моральный вред я бы оценил в 200 раз больше, мы сидели в холодном подвале с вечера 22.00 до 4.00 утра. У всех соседей дети были дома, никого не эвакуировали», - сказал Ахмед корреспонденту "Кавказского узла". Ущерб дому он оценил в сумму не менее 100 тысяч рублей.

Власти Малгобекского района пообещали заняться вопросом компенсации владельцам домов, поврежденных при перестрелке в Зязиков-Юрте, по окончании контртеррористической операции. "КТО не завершена, по окончанию режима будет проведена работа по обследованию пострадавших домовладений, составлены акты и приняты соответствующие меры поддержки", - говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале районной администрации.

После перестрелки в Зязиков-Юрте полиция Ингушетии пообещала награду за помощь в розыске четырех подозреваемых. 7 апреля один из них, Амир Боков, сдался силовикам, на следующий день стало известно о задержании другого, Микаила Мошхоева. Они, а также Амирхан Гуражев и Амир Оздоев были объявлены в розыск после нападения на пост ДПС на границе с Северной Осетией, которое произошло 27 марта. В розыск были объявлены также Рамазан Эльдиев и Мовсар Коттоев. Эльдиев утром 29 марта был найден мертвым, а 5 апреля стало известно, что мертвым найден, предположительно, Коттоев. Подробности этой серии инцидентов собраны в справке "Кавказского узла" "Активизация вооруженного подполья в Ингушетии весной 2023 года".

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