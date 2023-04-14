Чиновники проигнорировали жалобы жителей Зязиков-Юрта на ущерб из-за КТО

14 апреля 2023, 04:20

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Никто из чиновников не обследовал дома жителей Зязиков-Юрта, поврежденные во время перестрелки силовиков с предполагаемыми боевиками 5 апреля. Сельчане всю ночь прятались в подвалах, рассказал "Кавказскому узлу" хозяин одного из поврежденных домов.

Как писал "Кавказский узел", 5 апреля во время контртеррористической операции силовики обнаружили группу предполагаемых боевиков в селе Зязиков-Юрт. В перестрелке погибли три сотрудника полиции, еще восемь силовиков получили ранения, а предполагаемым боевикам удалось скрыться. Дом, где укрывались предполагаемые боевики, был изрешечен десятками пуль. Соседний дом тоже серьезно пострадал, его хозяйка надеется на помощь властей. Власти обязаны компенсировать повреждения после оценки ущерба, для этого пострадавшим нужно обратиться в суд, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

После перестрелки в Зязиков-Юрте полиция Ингушетии пообещала награду за помощь в розыске четырех подозреваемых. 7 апреля один из них, Амир Боков, сдался силовикам, на следующий день стало известно о задержании другого, Микаила Мошхоева. Они, а также Амирхан Гуражев и Амир Оздоев были объявлены в розыск после нападения на пост ДПС на границе с Северной Осетией, которое произошло 27 марта. В розыск были объявлены также Рамазан Эльдиев и Мовсар Коттоев. Эльдиев утром 29 марта был найден мертвым, а 5 апреля стало известно, что мертвым найден, предположительно, Коттоев. Подробности этой серии инцидентов собраны в справке "Кавказского узла" "Активизация вооруженного подполья в Ингушетии весной 2023 года".

Чиновники из администрации Малгобекского района Ингушетии не обследовали поврежденные дома жителей Зязиков-Юрта, хотя с момента боестолкновения в селе прошло уже больше недели, заявил хозяин одного из поврежденных домов Ахмед корреспонденту «Кавказского узла».

Сам мужчина оценивает ущерб своему дому не менее, чем в сто тысяч рублей, отмечая, что члены его семьи испытали серьезный стресс. Дом Ахмеда расположен по соседству с местом перестрелки.

«Мы недавно переехали в этот дом, с большим трудом его построили. Повреждены окна, пули попали в стекла, а также в стены дома. Было, конечно, страшно, мы думали о своей безопасности, прятались в подвале, никого не выпускали. Мы понимаем, что подобные ограничительные меры вводят при проведении КТО, но мы пострадали, наш дом поврежден, кто нам его восстановит? Прошла неделя, но никто из администрации Малгобекского района, из правительства к нам на пришел, жилье не обследовал. Никто нам помощь в восстановлении поврежденного жилья не обещал, хотя такая ситуация возникла не по нашей вине. Моральный вред я бы оценил в 200 раз больше, мы сидели в холодном подвале с вечера 22.00 до 4.00 утра. У всех соседей дети были дома, никого не эвакуировали», - рассказал Ахмед.

По словам сельчанина, началу спецоперации предшествовал подомовой обход силовиков. «Они не планировали этого, шли по улице, проверяли дворы. Это было в двух участках от меня, на том участке не было дома, была лишь некая времянка. Между этим двором и нашим домом пустой участок, это в 25 метрах от нас», - рассказал мужчина, отметив, что огонь в сторону их дома вели именно силовики.

Ахмед утверждает, что ущерб нанесен и другим соседям. «Чуть дальше тоже ворота побило. У нас (повреждены) новые двери, окна, новый забор из бетона, изрешетили кирпич, деревья побили. Сзади (стояли) пластиковые окна, мы хотели пристройку сделать, но и их побили, про шифер я молчу. Когда с трудом все делаешь, - жалко», - сказал он.

Мужчина отметил, что режим КТО в селении до сих пор не отменен. «Тут ребята [сотрудники спецслужб] охраняли периметр, только сегодня отъехали, операция якобы еще не прошла. Сейчас все утихло, но в селе они стоят, сказали как успокоится, обращаться в администрацию», - пояснил местный житель.

Подобная спецоперация, по его данным, происходит в населенном пункте впервые. «Я переехал всего полгода назад, но как говорят люди, такое в селе впервые», - заключил Ахмед.

Согласно информации на сайте Росстата, в селении Зязиков-Юрт по состоянию на октябрь 2021 года проживали 4653 человека.

Муниципальные и региональные власти к 4.20 мск сегодня не комментировали вопрос о компенсациях ущерба от спецоперации жителям села. При этом глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов 13 апреля отчитался в своем Telegram-канале о совещании с федеральными чиновниками по вопросу "реализации антитеррористических мероприятий в регионах Северного Кавказа".

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